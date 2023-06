Beautiful, anticipazioni americane: Dakota e Skylar, nuova generazione con R.J.?

Nelle puntate americane di quest’estate si costruirà una nuova generazione di personaggi: parola di Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore di Beautiful. Come già vi abbiamo riportato, almeno nelle intenzioni il ritorno in scena di R.J. Forrester, ora interpretato da Joshua Hoffman, dovrebbe fare da apripista per un nuovo innesto di giovanissimi che, sempre nelle intenzioni, dovrebbero rappresentare i nuovi ventenni su cui fondare il futuro della narrazione.

Insomma, l’obiettivo è quello di ripetere quanto avvenuto con Hope, Steffy, Liam e Thomas quando, da “bambini della soap”, sono stati fatti crescere, arrivando spesso anche ad adombrare i personaggi veterani, diventando una colonna portante della narrazione.

Nel corso degli ultimi anni sono stati fatti altri tentativi, ma, possiamo dirlo, non hanno mai veramente sfondato. La versione precedente di R.J. non ha lasciato certamente il segno e, come lui, anche le altre ondate di “stagisti” arrivati alla Forrester Creations: dapprima Zende Dominguez, Nicole Avant e la sorellastra di quest’ultima, Sasha Thompson. Poi è stato il turno del trio Xander Avant, Zoe Buckingham e Emma Barber. In qualche modo sono sempre stati tentativi di ricostruire dinamiche triangolari già viste, in passato vincenti ma che, causa soprattutto l’assegnazione di trame deboli e scarso approfondimento dei personaggi, in questi casi non hanno funzionato.

Neanche la nuova versione di Zende, associata all’inserimento di Paris Buckingham, sembra essere stato un tentativo riuscito; infatti, da tempo i due mancano nelle puntate americane e, anche laddove presenti, fanno ormai da figure di contorno tanto che, ad oggi, possiamo ritenerli praticamente fuori dal cast. Eclissati nel nulla, senza neanche una vera e propria uscita di scena. Vedremo se prossimamente le cose cambieranno o se, come già accaduto, apprenderemo del loro destino tramite i dialoghi di chi è rimasto.

Torniamo però a R.J. Forrester che, sebbene tornato a Los Angeles con l’intenzione di rimanerci, non pare interessato agli affari di famiglia alla Forrester Creations, nonostante i tentativi di Ridge di coinvolgerlo. Il ragazzo è attualmente impegnato come influencer sui social, dove intrattiene i numerosi follower con foto e video dei suoi viaggi e delle sue creazioni artistiche. Per quanto sostenga di non desiderare un futuro nella moda, per ora sembra passare parecchio tempo in azienda e, nonostante voglia distinguersi dai fratelli tenendosi fuori dalle vicende personali dei propri genitori, i dialoghi che lo hanno visto coinvolto finora vertono sempre sul futuro romantico di papà Ridge e mamma Brooke.

Inoltre, sebbene qualche tensione con Thomas non sia mancata, R.J. in linea generale sembra aver conservato in sua assenza un buon rapporto con tutti i fratelli, escludendo, ad oggi, eventuali dinamiche di competizione. E, dunque, cosa c’è in serbo per lui, visto che per ora niente lascia suggerire che si sia portato dietro qualche scomodo segreto?

Una possibile novità all’orizzonte sembra essere suggerita da una piccola anticipazione che segnala che R.J. sarà oggetto di interesse di qualcuno, la cui identità è facilmente intuibile viste due recenti casting news: le attrici Isabella Betwee e Jasmine Dampier interpreteranno rispettivamente Skylar e Dakota, due giovani dipendenti della Forrester Creations che saranno di scena nell’episodio americano del 16 giugno. Per ora non è dato sapere se la loro partecipazione alla soap si esaurirà in una singola puntata oppure se siano destinate ad entrare nel cast fisso. Qualora fosse così, non è da escludere che gli autori vogliano tentare di nuovo la strada del triangolo giovane tra stagisti. Non ha funzionato altre volte, magari questa sarà la volta buona?

Certo, il fatto che a questi due casting non sia stata data maggior rilevanza non lascia presagire personaggi di peso, ma la bella stagione ormai è alle porte ed è tempo di introdurre questa nuova generazione estiva….

R.J. alla fine deciderà di tentare una carriera alla Forrester Creations? In fondo non ci sono molte altre alternative al momento, se non la Spencer Publications che, negli ultimi mesi, sta lavorando proprio ad una nuova piattaforma per influencer… proprio come il figlio di Ridge e Brooke!