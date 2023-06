Beautiful: Sheila cade nella trappola di Steffy | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la colpevolezza di Sheila Carter nella sparatoria che ha visto vittime Finn e Steffy Finnegan verrà svelata: proprio uno scontro con la donna innescherà nella mente di Steffy un meccanismo che la porterà a ricordare chiaramente i fatti avvenuti nel vicolo.

La giovane Forrester, sconvolta dalla sua stessa memoria, rivelerà a quel punto ai genitori cos’è accaduto veramente quella sera: è stata Sheila a uccidere Finn (e a provare a fare lo stesso con lei). Supportata da Ridge e Taylor, Steffy attirerà Sheila in una trappola: fingendo di volerle concedere uno spiraglio nella vita di Hayes, farà tornare la Carter a casa sua… dove ben presto Sheila scoprirà di essere stata scoperta e raggirata!

A quel punto, messa all’angolo, Sheila riverserà la propria rabbia su Steffy, accusandola di essere la vera colpevole della morte del marito: la sua ostinazione nel farle la guerra li ha portati in quella tragica situazione e, per questo, ad essere sporche del sangue di Finn non sono le sue mani bensì quelle di Steffy.

Quando Sheila proverà a fuggire, tuttavia, si ritroverà bloccata dal vicecapo Baker e dai suoi agenti: Steffy, infatti, in accordo con la polizia, ha registrato la confessione di Sheila tramite un dispositivo nascosto sotto i propri vestiti. Per Sheila non ci sarà a questo punto alcuna possibilità di dileguarsi e, arrestata, verrà portata via. La Carter, però, giurerà ai Forrester che questa non sarà la fine né l’ultima volta in cui avranno a che fare con lei…

Nel frattempo, i ricordi di Steffy le permetteranno di portare alla luce anche un’altra verità: il motivo per cui aveva affrontato Sheila, ovvero l’aver scambiato le bottiglie di champagne, facendo bere dell’alcol ad una inconsapevole Brooke Forrester!

Sarà quella la fase della storia in cui Ridge deciderà di rivelare alla moglie che ha sempre avuto ragione nel sospettare che ci fosse dell'altro dietro la sua inspiegabile ricaduta e che è stato tutto frutto delle macchinazioni di Sheila!