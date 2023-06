La promessa: Jana offre aiuto a Manuel | Trama 27 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di martedì 27 giugno 2023

Il duca ha accettato l’invito dei marchesi, i quali organizzano una battuta di caccia tesa a far apparire il duca un grande cacciatore. Jana riesce a convincere Manuel a non lasciare la gara e gli offre il suo aiuto per finire il suo aereo. Simona e Candela si trovano a dover consolare Pia, che si sta preparando un infuso per dormire. Il mattino dopo, la stessa Pia ha un’aspra discussione con Petra, che vuole sapere perché Jana non ha più abbandonato la Promessa.

Tadeo e Catalina hanno una discussione nel corso di una partita a scacchi, con Tadeo che spinge Catalina a non mollare le sue battaglie. Proprio Catalina durante la cena col duca parla delle sue idee rivoluzionarie, facendole passare per pensieri di Manuel e raccogliendo consensi dal Duca. Leonor, dopo aver umiliato Teresa, riceve una sua visita in camera: la donna ne approfitta per esprimerle il suo malcontento per come viene trattata…