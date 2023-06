La promessa: Leonor e Mauro, la storia prosegue ma non è facile… | Trama 3 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 3 luglio 2023

Curro capta l’atteggiamento negativo che Cruz ha nei suoi confronti e non ne capisce il perché. Manuel si rende conto che la presenza di Jimena a La Promessa è “strana”, ma poi comprende che il padre e la madre vorrebbero che lui sposasse la ragazza! Nel litigio con i genitori, Manuel rifiuta nettamente la proposta, anche perché ama Jana. Quest’ultima intende parlare con Curro, convinta che sia suo fratello, ma lui la tratta molto male.

Leonor prosegue in mezzo a mille difficoltà la sua storia d'amore con Mauro e intanto vorrebbe combinare un matrimonio tra Curro e Jimena. Pia non sa che fare riguardo alla sua gravidanza, che preferirebbe non portare a compimento (anche perché verrebbe immediatamente licenziata se partorisse il figlio). Jana si propone di aiutarla.