La promessa, anticipazioni dal 26 al 30 giugno 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 26 a venerdì 30 giugno 2023

Grazie a Jana, Manuel parteciperà alla competizione per la Coppa de los Pedroches, ma Alonso e Cruz temono che il figlio non partecipi alla battuta di caccia tra nobili per salvare il rapporto con il Duca De Los Infantes e la proprietà dal disastro. Teresa consola Mauro e lo mette in guardia da Leonor che lo fa soffrire. Donna Pia si rivolge a Romulo per via delle cattiverie di donna Petra. Catalina ottiene da Tadeo il foraggio necessario al bestiame, in cambio lui acquista la scacchiera di Tomas e ottiene una assurda e forzata vittoria agli scacchi a suo dire necessaria per poter trattare gli affari con una donna. Romulo richiama all’ordine donna Petra che sembra non battere ciglio, dato il benestare della marchesa, finché Romulo non perde le staffe e la mette alle strette. Infine la lettera di risposta all’invito alla battuta del duca De Los Infantes, tanto attesa, giunge nelle mani di Alonso e Cruz.

Avendo il duca accettato l’invito da parte dei marchesi, quest’ultimi organizzano una battuta di caccia con l’intento di manipolarne il risultato, facendo apparire il duca un abile cacciatore. Nel frattempo Jana convince Manuel a non abbandonare la competizione, offrendogli il suo aiuto a terminare il suo aereo. Simona e Candela consoleranno Pia, trovandola intenta a prepararsi un infuso per dormire. Il mattino seguente, Pia avrà una discussione tagliente con Petra, la quale vorrà sapere il motivo per cui Jana non ha più abbandonato la Promessa. Tadeo e Catalina discuteranno durante una partita a scacchi, dove Tadeo inciterà Catalina a non mollare le sue battaglie. Quest’ultima durante la cena col duca, esporrà le sue idee rivoluzionarie, facendole passare per idee di Manuel e raccogliendo consensi dal Duca. Leonor, dopo aver umiliato Teresa, riceve una sua visita in camera, dove esporrà il suo malcontento per il malo modo in cui viene trattata da Leonor.

Teresa dice a Leonor di sapere tutto su lei e Mauro e le chiede di non spezzargli il cuore. Alonso dice a Cruz che il duca darà loro la dote di Jimena solo se le faranno sposare Manuel, e la marchesa pensa di poter sfruttare la cosa a proprio vantaggio perché Jimena, essendo vedova, non è molto appetibile nonostante la sua ricchezza. Manuel decolla di nascosto per partecipare alla coppa de Los Pedroches e lascia tutti in preda all’angoscia. Maria interpella Romulo per scoprire quando arriverà Curro e il maggiordomo va su tutte le furie quando la cameriera inizia a fare domande su Eugenia e sull’infanzia del signorino. Catalina aggiorna Alonso sull’andamento della tenuta e riceve i suoi complimenti per il lavoro svolto. Candela regala a Pia un paio di scarpette per il bambino, che ha ricamato ai ferri, e Pia si commuove per il gesto. Teresa scoppia in lacrime in cucina, dice a Candela e Simona che lei e Mauro si sono lasciati, senza spiegarne il vero motivo, e le due la consolano.

Petra dice a Cruz che Manuel potrebbe essere andato alla gara di aviazione, ma non ne è sicura e Cruz la punisce bruciandole la mano con una candela. Manuel rientra a notte fonda e Cruz lo sgrida; all’indomani, Alonso gli comunica che dovrà sposare Jimena per farsi corrispondere la dote dai duchi e salvare La Promessa, ma lui si rifiuta categoricamente. Lope chiede a Mauro cosa gli succede, perché è sempre più distratto, e lui risponde che è confuso sui suoi sentimenti per Teresa. Tadeo dice a Catalina di essersi accorto che lo lascia vincere di proposito, le chiede una partita vera e lei lo batte. Romulo si scusa con Maria per aver perso le staffe quando lo ha interrogato su Curro, ma le dice che, se continuerà con la sua impertinenza, verrà licenziata. Cruz scopre che il duca di Aguinaga ha diffuso la voce che i Lujan sono in bancarotta e decide che dovrà porre rimedio. Manuel si confida con Jana, dicendole che è difficile essere figlio dell’alta società e lei lo consola.

Jana incontra Curro, ma non dice una parola e lui la tratta con disprezzo. Manuel dà a Catalina il premio della Coppa de Los Pedroches perché usi i soldi per La Promessa. Mauro e Leonor parlano di nascosto di quanto desiderano stare insieme. Simona e Candela trovano delle empanadas dolci preparate dalla cuoca misteriosa, e – siccome nel piatto c’è della menta – Candela pensa sia opera della defunta marchesa, che era amante di quella pianta. Lope farà capire loro che non può esserci una “cuoca fantasma”. Jana trova Manuel nell’hangar che la invita a fare un viaggio in aeroplano insieme, ma lei rifiuta, seguendo il consiglio che le ha dato prima Maria di prendere le distanze da Manuel perché i rapporti padroni-cameriere non finiscono mai bene. Curro propone di fare un picnic, Cruz boccia l’idea, ma Leonor e Manuel accettano. Teresa conforta Pia che si lamenta per la sua condizione. Anche Candela la conforta, vedendo che non sta bene. Seguici su Instagram.