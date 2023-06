Nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana è in arrivo una forte delusione per Jana Exposito (Ana Garces). Convinta che Marcos, il fratellino che tanto cerca, sia Curro de la Mata (Xavi Lock), il nipote della dispotica marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin), la ragazza cercherà ad ogni costo di conoscere il giovane, ma il loro primo incontro andrà malissimo. Scopriamo insieme perché…

La Promessa, news: Jana sente parlare per la prima volta di Curro

Jana sentirà per la prima volta parlare del sedicenne Curro grazie a Catalina Luján (Carmen Asecas); la marchesina starà infatti guardando alcune fotografie nelle quali c’è Dolores (Anai Gonzalez) – la madre di Jana – insieme a Eugenia (Alicia Moruno), la sorella di Cruz costretta a vivere su una sedie a rotelle da diverso tempo. Un particolare che diventerà importante quando Catalina svelerà a Jana che la sorella della marchesa ha dato alla luce (circa sedici anni prima) un giovane di nome Francisco, che tutti chiamano Curro.

Data la malattia di Eugenia, Jana si convincerà presto del fatto che Curro sia proprio Marcos, ragione per la quale farà il possibile per incontrarlo quando proprio il giovane si recherà a La Promessa insieme al nonno Juan (Alberto Gonzalez). A causa della mole di lavoro a cui sarà sottoposta, la Exposito non farà però in tempo a vedere Curro, almeno per questa volta…

La Promessa, trame: Curro ha davvero un caratteraccio?

E così, mentre un indizio sembrerà confermare i sospetti di Jana (Curro infatti avrà sul petto la stessa voglia che aveva il piccolo Marcos), qualcuno non vedrà di buon occhio il ragazzino: possiamo infatti anticiparvi che, data l’amicizia e l’alleanza che instaurerà con lei, la domestica Maria Fernandez (Sara Molina) metterà fin da subito sull’avviso la Exposito, svelando che Curro è sempre scortese e maleducato nei confronti della servitù e si comporta proprio come la “zia” Cruz.

Ovviamente, dato che sarà accecata dall’affetto che sente nei suoi riguardi, Jana non vorrà dare ascolto al pettegolezzo di Maria, ma presto dovrà fare i conti con la realtà. Il suo primo incontro con Curro sarà, infatti, un disastro…

La Promessa, spoiler: il primo, disastroso, incontro tra Jana e Curro

Eh sì: quando scoprirà che Curro è di nuovo a La Promessa, dove dovrà stare per qualche tempo in seguo al ricovero della madre Eugenia in un sanatorio, Jana farà il possibile per accoglierlo, ma il ragazzo per tutta risposta comincerà ad insultarla e gli chiederà di non fissarlo, dato che tale ruolo non compete ad una “sguattera” come lei. Un modo di fare, decisamente denigratorio, che farà restare malissimo Jana, anche se comunque continuerà a cercare di dialogare con lui nei giorni successivi, ricevendo peraltro degli ulteriori rimproveri.

In ogni caso, vi sveliamo fin da ora che questo atteggiamento maleducato di Curro avrà una spiegazione: ogni volta che cercherà di intrattenere un dialogo, Cruz gli risponderà infatti in malo modo, dandogli l'impressione di non sopportarlo affatto. Un disagio che il ragazzo sfogherà prendendosela con la servitù e di cui parlerà alla cugina Leonor (Alicia Bercan), che però minimizzerà il comportamento della madre…