La Promessa anticipazioni: Teresa scopre che Mauro l’ha tradita con Leonor

Nubi all’orizzonte per la coppia clandestina formata dalla “marchesina” Leonor de Luján (Alicia Bercan) e dal cameriere Mauro Moreno (Antonio Velazquez). In una puntata de La Promessa trasmessa di recente, i telespettatori hanno infatti avuto modo di conoscere la giovane Teresa Villamil (Andrea del Rio) che, fin dai primi istanti, ha dichiarato di essere la fidanzata di Mauro, di cui nessuno dei lavoratori era a conoscenza! Un vero e proprio colpo di scena che genererà diversi scossoni nella telenovela…

La Promessa, news: Teresa prende servizio nella tenuta

Come avete visto, Teresa è stata assunta dalla governante Pia Adarre (Francisca Castro) come ancella personale di Jimena de los Infantes (Paula Losada), la vedova di Tomás (Jordi Coll). Appena se l’è ritrovata a La Promessa, data anche la relazione che ha instaurato con Leonor, Mauro non ha saputo come comportarsi, soprattutto quando lei ha comunicato a tutti quanti che è la sua fidanzata.

Da un lato Teresa non ha potuto fare a meno di mostrare la sua delusione appena ha scoperto, grazie ai dialoghi dei suoi nuovi colleghi, che Mauro non aveva mai parlato a nessuno di lei; dall’altro il Moreno, nelle prossime puntate, sarà piuttosto nervoso perché temerà che Leonor possa entrare a conoscenza del suo fidanzamento.

E ciò effettivamente accadrà quando, durante un momento di pettegolezzo, la domestica Maria Fernandez (Sara Molina) farà sapere a Leonor che alla villa è arrivata Teresa, la fidanzata di Mauro. La reazione della “marchesina” non tarderà dunque ad arrivare…

La Promessa, trame: Leonor umilia Teresa in tutti i modi

Eh sì: in preda alla gelosia, Leonor non perderà occasione per denigrare e umiliare la “rivale” Teresa, arrivando addirittura a darle un calcio in faccia a causa di una pedicure fatta male e “giustificare” così il suo repentino licenziamento. Ovviamente, la Villamil non capirà da che cosa derivi l’astio della “marchesina” nei suoi riguardi e si sfogherà proprio con Mauro, il quale non saprà se dirle o meno la verità (anche quando Leonor, sinceramente pentitasi del suo gesto, le chiederà perdono e consentirà a Teresa di restare alla villa).

Tuttavia, dato che le bugie hanno le gambe corte, Teresa collegherà tutti i tasselli del puzzle a causa di un equivoco. In pratica, l’inserviente capirà che Mauro ha un’altra quando il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) le dirà di aver sorpreso il fidanzato con del rossetto nelle labbra quando lei non aveva ancora preso servizio a La Tenuta e non vedeva il Moreno da settimane. Un particolare di cui, ovviamente, Romulo non poteva essere a conoscenza…

La Promessa, spoiler: Mauro e Teresa si lasciano ma…

A quel punto, Teresa non potrà che ripensare ai pochi giorni trascorsi in villa e comprenderà che Mauro si è mostrato così freddo nei suoi confronti perché ormai ha perso la testa per un’altra donna. Tuttavia, la Villamil resterà sotto shock appena il Moreno le confesserà che la persona in questione è la marchesina Leonor. Anche se gli prometterà di mantenere il suo segreto, Teresa avrà il cuore spezzato e il suo malessere non passerà inosservato agli altri della servitù, tant’è che alla fine sarà costretta a dire loro che lei e Mauro non stanno più insieme.

Un risvolto della faccenda che consentirà a Mauro e Leonor di fare pace per poter riprendere la loro relazione, anche se i forti sentimenti che proveranno l'uno nei confronti dell'altra li porteranno ad esporsi e a rischiare più del dovuto…