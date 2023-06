La ragazza e l’ufficiale: cast, personaggi e interpreti

La storia de La ragazza e l’ufficiale – nuova serie turca in onda dal 9 giugno su Canale 5 – ruota attorno a Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea diventato uno dei migliori ufficiali dello Zar. La vita dell’uomo cambia quando incontra Sura, figlia di una nobile famiglia russa. I due si vedono per la prima volta a un ballo e si innamorano perdutamente. Ma la loro storia d’amore è destinata a vivere tanti tormenti e affinché i loro destino si compia i due innamorati dovranno superare molti ostacoli e confrontarsi con personaggi a volte ambigui e a volte complici che cambieranno la loro vita. Conosciamoli tutti.

Kurt Seyit (Kivanc Tatlitug) è il figlio di una nobile famiglia turca di Crimea. Come suo padre, è un ufficiale di successo e presta servizio nel reggimento di guardia dell’esercito dell’Impero russo. A differenza degli altri suoi due fratelli, fin da piccolo ha ricevuto una rigida educazione da suo padre e, proprio come lui, sogna di costruire una famiglia con una giovane ragazza turca dopo aver completato il servizio militare. Ma il destino di Kurt Seyit, un uomo perbene e con un alto senso di giustizia, cambia completamente con la rivoluzione in Russia quando incontra la bella Sura. Un amore fortemente ostacolato dalle rispettive famiglie e da un suo vecchio amico che porterà a un punto di rottura tra Kurt e suo padre.

Sura (Farah Zeynep Abdullah) è la figlia più giovane di una ricca e nobile famiglia russa. La ragazza incontra Kurt Seyit al suo debutto in società a Pietrogrado e se ne innamora fin dal primo momento. Mentre il loro amore cresce ogni giorno di più nonostante tutti gli ostacoli e gli intrighi, la giovane inizia a crescere dal primo giorno in cui Kurt le ha tenuto la mano e da bambina si trasforma in una donna meravigliosa. Un grande sentimento quello che la lega all’ufficiale, e che cambierà per sempre il senso della sua vita. Un amore tempestoso che la porterà a vivere un’avventura pericolosa ma anche molto emozionante.

Petro Borinsky (Birkan Sokullu), proveniente da una famiglia ricca, nobile e influente, ha incontrato Kurt alla scuola militare in cui è entrato in giovane età e ha avuto una segreta rivalità con lui fin dall’infanzia. Un suo errore commesso sul campo di battaglia trasforma la rivalità con Seyit in una segreta inimicizia da parte sua. L’amore di Seyit per Şura non farà che aumentare questa ostilità. Mentre Petro mantiene sempre il suo posto accanto a Seyit come suo grande amico, nell’ombra cercherà di distruggere tutta la sua vita, mettendo ostacoli davanti a lui per impedirgli di vivere la sua storia con Şura.

Celil Kamilof (Ushan Cakir) è il migliore amico di Kurt fin dall’infanzia nonché suo compagno d’armi, con il quale ha combattuto fianco a fianco. È follemente innamorato della prima ballerina del Bolshoi, Tatya, ma quando decide di sposarla per lui inizieranno seri guai. Nella triste storia di Celil, Kurt e Şura saranno sempre al suo fianco. E mentre l’uomo si strugge per il suo amore ostacolato, non farà mai mancare il suo sopporto a Kurt come amico e anche come combattente.

La bella e coraggiosa Tatya (Eva Dedova) è la ballerina più famosa della Russia. Incontra Celil dopo uno spettacolo a Mosca. Si innamorano perdutamente l’uno dell’altra fin dal primo momento, ma il loro sarà un amore molto ostacolato. Molto amica di Seyit e Şura, Tatya gioca un ruolo fondamentale nella loro vita.

Nina (Tuğçe Karabacak) è la sorella maggiore di Sura a cui è molto affezionata. A causa di una malattia che ha avuto durante l’infanzia, è rimasta indietro rispetto alle sue sorelle in termini di sviluppo per cui dipende molto da sua madre. Con la sua innocenza e purezza, sarà determinante nei passi più importanti che Sura compirà nella vita.

Valentina (Seda Güven) è la figlia di mezzo della famiglia di Sura. Molto riservata e legata al giudizio della società, per Valentina la sua famiglia e la sua posizione sociale vengono prima di tutto. L’amore di Şura con Seyit cambierà anche gli equilibri della sua vita.

Mahmut (Oral Özer) è il fratello di Kurt Seyit, il figlio di mezzo della famiglia Eminof. A differenza di Kurt, Mahmut ha sempre vissuto nella fattoria di famiglia occupandosi della gestione. Invece Osman è il fratello minore di Kurt, di sei anni più giovane, Fin da bambino ha divinizzato Kurt, le cui storie ha ascoltato per tutta la vita come un eroe, e farebbe di tutto per essere come lui.