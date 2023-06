New Amsterdam 5, quinta e ultima stagione: trama e cast

La lunga attesa è finita: a un anno esatto dopo il finale della quarta stagione, il capitolo conclusivo di New Amsterdam debutta questa sera (mercoledì 7 giugno) in prima serata su Canale 5. Il medical drama con Ryan Eggold, a pochi mesi dalla sua conclusione negli Stati Uniti, si prepara dunque a congedarsi dal pubblico italiano con i suoi ultimi tredici episodi che la rete trasmetterà in quattro prime serate.

Nell’ultima puntata della scorsa annata, dopo vari ostacoli e un inaspettato uragano a New York, Max e Helen si sarebbero dovuti sposare con una cerimonia per pochi amici intimi organizzata dallo stesso futuro sposo sul tetto dell’imponente New Amsterdam. Tuttavia Helen, che si trovava a Londra, attraverso una fredda telefonata comunica a Max che non poteva sposarlo. Un finale inaspettato che ha lasciato i fan sconcertati, ma ora è arrivato finalmente il momento di scoprire come si evolveranno le cose.

Partiamo dal fatto che Freema Agyeman, ossia la dottoressa Helen Sharpe, non farà parte de cast di quest’ultima stagione (per volere della stessa attrice) anche se la vedremo come guest star di alcuni episodi. Dunque Max Goodwin, tornato alla direzione dell’antico ospedale, non solo dovrà affrontare numerose difficoltà sul piano professionale ma soprattutto dovrà fare i conti con il vuoto lasciato dall’assenza della sua ormai ex fidanzata. Al suo fianco come sempre c’è la sua grande squadra, tra cui la dottoressa Bloom che porterà avanti un percorso personale e il dottor Frome che dovrà affrontare i problemi del suo matrimonio con Martin.

Il cast, che fin dal pilot è capitanato da Ryan Eggold, può contare anche su altri tre storici attori come Janet Montgomery (Lauren Bloom), Jocko Sims (Floyd Reynolds), Tyler Labine (Iggy Frome) e l’attrice Sandra Mae Frank (il capo di oncologia Elizabeth Wilder) che da ricorrente è stata promossa a regolare nel capitolo finale.

David Schulner, creatore della serie, ha anticipato che la quinta stagione di New Amsterdam tornerà alle origini, ovvero si soffermerà sull’importanza di tornare ai gloriosi fasti della prima amatissima stagione. Lo sceneggiatore ha poi aggiunto che tutte le storyline in corso troveranno una degna conclusione. Non ci resta dunque che tornare per l’ultima volta tra le corsie del New Amsterdam e scoprire come si concluderanno le eroiche battaglie del dottor Max Goodwin. Seguici su Instagram.