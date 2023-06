Tempesta d’amore: André si innamora di Bettina (ma lei nasconde un segreto) | Anticipazioni italiane

È ormai da parecchio tempo che nessuna donna riesce a far battere il cuore di André Konopka (Joachim Lätsch). Le cose, però, stanno per cambiare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena una donna destinata a movimentare la vita dello chef… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bettina delude André

Sono passati ormai parecchi mesi dalla fine dell’ultima relazione di André, tanto che lo chef sembrava ormai aver perso la speranza di incontrare la persona giusta… almeno fino ad ora! Da qualche settimana l’uomo sta infatti intraprendendo una corrispondenza epistolare con una donna che sembra essere riuscita a toccare i tasti giusti.

Stiamo parlando di Bettina Schönefeld (Natalie Hünig), appassionata di cucina nonché grande fan del cuoco del Fürstenhof, per cui sta lasciando intendere di provare un interesse che va ben oltre la stima professionale. Interesse che sembra assolutamente reciproco!

Non c’è dunque da stupirsi se André sarà al settimo cielo quando la sua spasimante annuncerà di volergli fare presto visita a Bichlheim. Peccato solo che la donna non si presenterà all’appuntamento…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André affascinato da Bettina

Per Konopka si tratterà di un durissimo colpo: come ha potuto la sua amata sparire senza nemmeno un messaggio? Delusione che peggiorerà ulteriormente quando Bettina finalmente gli scriverà, adducendo però delle scuse decisamente poco credibili per il proprio comportamento.

Ormai convinto di avere a che fare con una bugiarda, André troncherà dunque i rapporti con lei e deciderà di guardare avanti. Proprio allora, però, scoprirà casualmente che Bettina non gli ha mentito e che la storia da lei raccontatagli – per quanto assurda – corrisponde alla verità.

Deciso a farsi perdonare, Konopka si precipiterà dunque dalla Schönefeld, che conoscerà dunque di persona per la prima volta, restandone stregato. E così, deciso ad approfondire la conoscenza della donna, lo chef organizzerà per lei una cenetta romantica nel proprio appartamento…

Ebbene, la serata andrà benissimo tanto che André perderà letteralmente la testa per la bella Bettina. Sarà l'inizio di un nuovo amore? Ebbene, per ora possiamo anticiparvi che purtroppo la donna non è stata sincera…