Tempesta d’amore: Paul perde tutto! Sarà la fine? | Anticipazioni italiane

Un vero e proprio incubo sta per colpire Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel protagonista della soap tedesca pagherà infatti un prezzo altissimo per un suo errore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul deruba il Fürstenhof

Da quando ha scoperto di essere il responsabile della morte prematura della cuginetta di Constanze (Sophia Schiller) – Manuela von Thalheim – Paul non si è dato pace e ha cercato ogni giorno un modo per rimediare al proprio crimine.

Non c’è dunque da stupirsi se – quando la fidanzata si dispererà all’idea di non poter riscattare il podere dei von Thalheim, la sua casa di famiglia – Lindbergh sarà determinato ad aiutarla a realizzare il suo sogno… costi quel che costi!

Non avendo il denaro necessario, l’uomo prima cercherà di ottenere un prestito dalla banca e poi, dopo il fallimento di questo tentativo, ricorrerà ad una misura estrema: sottrarre dei soldi dalle casse del Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul perde tutto

Influenzato da Max (Stefan Hartmann), Paul penserà infatti di poter facilmente moltiplicare il denaro con un investimento in borsa. In questo modo Lindbergh spererà di poter non solo pagare per la casa della sua amata, ma anche di poter restituire il denaro del Fürstenhof senza che nessuno si accorga della mancanza. Peccato solo che le cose non andranno secondo i suoi piani…

Per la disperazione di Paul, infatti, il titolo in borsa su cui aveva investito crollerà, lasciando il giovanotto in una situazione drammatica: non solo non avrà più un centesimo, ma non potrà né restituire il denaro sottratto al Fürstenhof né tantomeno acquistare la tenuta dei von Thalheim.

E, come se non bastasse, proprio allora Robert (Lorenzo Patané) gli chiederà di anticipare un pagamento per l'hotel da effettuare proprio con la somma da lui sottratta. Paul riuscirà ad uscire da questo incubo?