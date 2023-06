Tempesta d’amore: Vanessa esce di scena (insieme a…) | Anticipazioni tedesche

Un momento a lungo temuto è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore ! Uno dei personaggi più amati della soap è infatti destinato ad uscire di scena. E la sua non sarà una partenza in solitaria… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Max ferma il matrimonio di Vanessa e Carolin

Ormai da parecchi mesi ci stiamo occupando di una trama che sta infiammando gli episodi tedeschi di Tempesta d’amore: il triangolo sentimentale tra Max Richter (Stefan Hartmann), Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß).

Ad un passo dalle nozze con Max, Vanessa si innamorerà perdutamente di Carolin – che a sua volta stava per sposare Michael (Erich Altenkopf) – decidendo di lasciare il fitness trainer per iniziare una relazione con la donna. Una decisione che non cambierà nemmeno quando la Sonnbichler scoprirà di essere incinta dell’ex fidanzato…

E così, quando il bimbo – di nome Arthur – verrà finalmente alla luce, si ritroverà con una famiglia più numerosa del previsto: due madri ed un padre! Una decisione che Max sembrerà riuscire finalmente ad accettare, almeno fino a quando non scoprirà che la sua ex intende lasciare il Fürstenhof insieme al neonato…

Inutile dire che Richter sarà furioso all’idea di non poter stare vicino al suo figlio biologico e a poco serviranno i tentativi della Sonnbichler di rassicurarlo. Sarà in questa situazione che Max irromperà alle nozze di Vanessa e Carolin, riuscendo a fermare la cerimonia. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa e Carolin lasciano il Fürstenhof

Ancora non è chiaro cosa accadrà esattamente, ma quel che è certo è che le due future sposine decideranno non solo di cancellare le nozze, ma anche di rinunciare al loro sogno di trasferirsi in Austria. Max, però, non sarà affatto soddisfatto del risultato ottenuto… anzi!

L’uomo si vergognerà a tal punto del proprio comportamento da decidere di provare a rimediare organizzando per le due donne un matrimonio simbolico al Fürstenhof. A Richter basterà questo gesto per farsi perdonare?

Ebbene, sembra proprio che la risposta sia sì! Poco dopo Max si congederà infatti amichevolmente da Vanessa e Carolin, che nel corso della puntata 4069 (in onda in Germania il prossimo 28 luglio) lasceranno il Fürstenhof insieme al piccolo Arthur per iniziare la loro vita insieme.

Dopo esattamente 700 puntate e oltre tre anni, si concluderà dunque l’arco narrativo legato al personaggio di Vanessa Sonnbichler, Si tratterà di un addio definitivo o rivedremo la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) in futuro? Per ora è presto per dirlo… Seguici su Instagram.

(Puntate 4067-9, in onda in Germania dal 26 al 28 luglio 2023)