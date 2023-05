Tempesta d’amore: nasce il figlio di Vanessa e Max! | Puntate tedesche

Un nuovo (piccolo) personaggio è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Tra qualche settimana i telespettatori d’Oltralpe assisteranno infatti finalmente alla nascita del tanto atteso figlio di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann). Un bambino destinato ad avere una famiglia molto particolare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Carolin e Vanessa decidono di sposarsi

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Vanessa non ha mai nascosto di avere due grandi sogni nella vita: vincere il campionato nazionale di scherma e… diventare madre! Proprio il sogno di mettere su famiglia ha portato la ragazza a scontrarsi più volte con Max, rischiando addirittura di compromettere il loro rapporto.

Complice un breve periodo come genitori affidatari, alla fine però i due innamorati condivideranno finalmente il sogno di avere un figlio proprio e penseranno addirittura di sposarsi. Peccato solo che – poco prima delle nozze – Vanessa perderà la testa per Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß), con cui inizierà una relazione. E sarà solo allora che si accorgerà di essere incinta di Max…

Inizierà così un lungo e appassionante triangolo che si concluderà con la decisione da parte di Vanessa di sposare Carolin, ma di formare con Max una famiglia allargata in modo che il suo futuro bambino possa avere un padre.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Vanessa diventa madre di Arthur

Benché ormai da tempo consapevole che il cuore della sua amata appartiene a Carolin, per Max la notizia delle nozze tra le due donne sarà comunque uno shock. Il suo mal d’amore, però, non durerà a lungo: proprio poco dopo l’annuncio del fidanzamento di Vanessa e Carolin, il fitness trainer incontrerà infatti una bella sconosciuta che gli rapirà il cuore…

Insomma, anche questo doloroso triangolo sembrerà concludersi per il meglio e l’attenzione potrà spostarsi sull’attesissima nascita del bambino. Nascita che avverrà con modalità davvero avventurose…

Quando Vanessa andrà in travaglio, verrà infatti portata in ospedale da Carolin e Julian (Tim Borys) – un nuovo dipendente del Fürstenhof – con uno shuttle dell’hotel, che andrà però in panne in una zona senza campo telefonico. Come se non bastasse, quando finalmente arriverà un medico fuori servizio – Leander (Marcel Zuschlag) – si scoprirà che il nascituro non è nella posizione corretta. E ora?

Ebbene, nonostante tutto alla fine tutto andrà per il meglio e Vanessa metterà al mondo un bellissimo bambino di nome Arthur. Al settimo cielo per la gioia, la ragazza si preparerà ad affrontare la sua nuova vita come madre. I primi passi di questo nuovo capitolo della sua esistenza, però, partiranno in salita…

(Puntate 4044-51, in onda in Germania dal 2 al 13 giugno 2023)