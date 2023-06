Tempesta d’amore: Yvonne scopre di avere un tumore! | Anticipazioni tedesche

L’abbiamo conosciuta come una donna spensierata ai limiti della frivolezza, ma presto la vedremo in una situazione decisamente inedita. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Yvonne Klee (Tanja Lanäus) sarà infatti protagonista di una storyline drammatica che porterà alla luce un nuovo lato di questo interessante personaggio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik e Yvonne innamorati

Mentre da noi in Italia Yvonne è impegnata a tentare di conquistare Christoph (Dieter Bach), in Germania la donna è ormai da tempo insieme a Erik Vogt (Sven Waasner), con cui penserà di aver finalmente trovato l’amore della vita.

Più innamorati ed uniti che mai, i due affronteranno insieme ogni genere di ostacoli e non si separeranno nemmeno quando si ritroveranno a competere per la stessa (prestigiosa) posizione lavorativa.

Insomma, Erik e Yvonne sembreranno finalmente aver trovato la felicità. La vita, però, ha in serbo una brutta sorpresa per loro…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne scopre di avere un tumore

Tutto inizierà quando Alexandra (Daniela Kiefer) maltratterà Yvonne, portando Erik ad organizzare una romantica sorpresa per distrarre la sua amata: una serata di coppia nell’area benessere del Fürstenhof.

Ebbene, sarà proprio mentre si preparerà per quella serata speciale che la Klee farà una scoperta allarmante: un nodulo al seno! Benché sconvolta, la donna deciderà di non dire nulla al compagno per non preoccuparlo e proverà lei stessa a pensare ad altro. Ben presto, però, le sarà chiaro di non poter a lungo ignorare la cosa…

Sarà così che Yvonne deciderà di sottoporsi ad una visita specialistica, ricevendo purtroppo un verdetto nefasto: ha un cancro al seno! Inutile dire che la donna resterà sconvolta dalla diagnosi, che deciderà però di tenere momentaneamente per sé.

La Klee rischia dunque di morire? E troverà la forza di confessare a Erik la verità?

(Puntate 4072-8, in onda in Germania dal 2 al 10 agosto al 2023)