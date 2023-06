Nel corso delle puntate italiane di Terra Amara in onda nei prossimi mesi sembrerà finalmente arrivare ad una conclusione il triangolo principale che ha per protagonisti gli innamorati Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e il loro antagonista Demir Yaman (Murat Unalmis). Quest’ultimo deciderà infatti di concedere il divorzio alla consorte, ma ad una sola condizione…

Terra Amara, news: Zuleyha e Yilmaz tentano di fuggire

La storyline prenderà il via nel momento in cui Zuleyha e Yilmaz cercheranno di fuggire per l’ennesima volta insieme ai piccoli Adnan, Leyla e Kerem Alì. Una fuga che verrà bloccata da Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), che darà avviso immediato ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Il “padrino” avviserà dunque la polizia ed arriverà a ripudiare Yilmaz, per come si sarà comportato con lui, una volta che verrà rintracciato con Zuleyha.

A questo punto, la trama verrà scandita da un colpo di scena abbastanza importante: emergerà infatti che, poco prima di “darsi alla macchia”, Yilmaz aveva spedito tre missive a Fekeli, Mujgan e Demir per comunicare loro per quale motivo avesse scelto di andare via da Cukurova con Zuleyha. Tali parole susciteranno quindi una reazione inaspettata del Yaman…

Terra Amara, trame: Demir legge la lettera di Yilmaz

In poche righe, Yilmaz recriminerà infatti a Demir di avere reso impossibile la sua vita e quella di Zuleyha, ribadendo che non la merita anche per tutte le vessazioni a cui l’ha sottoposta e per come, con mille sotterfugi, si sarà appropriato della paternità di Adnan. A quel punto, Akkaya sottolineerà che intende prendersi cura di Leyla come se fosse suo padre, ma gli dirà che potrà vederla ogni volta che vuole se lo lascerà libero di vivere il suo amore con la Altun.

Dichiarazioni che spingeranno Demir ad una profonda riflessione, anche se purtroppo Yilmaz non sarà riuscito a scappare con Zuleyha come invece aveva preventivato. Non a caso, Yaman stupirà la moglie quando le dirà che intende arrendersi e non lottare più per salvare il loro matrimonio…

Terra Amara, spoiler: Demir vuole concedere il divorzio a Zuleyha ma ad una condizione

Nel momento in cui, nel bel mezzo di un’accesa discussione, Zuleyha ribadirà che non smetterà mai di cercare di stare insieme a Yilmaz per costruire un futuro al suo fianco, Demir deporrà l’ascia di guerra e farà sapere alla consorte che intende concederle il divorzio, a patto che Leyla resti a vivere nella tenuta con lui. Inoltre, dopo averle promesso che potrà andare a trovare la bambina tutte le volte che vuole, Demir chiederà a Zuleyha di consentirgli di vedere anche Adnan.

Richiesta che, seppur con dolore, Zuleyha sentirà di dover accettare anche perché, senza l'opposizione di Demir, potrà restare tranquillamente a Cukurova. Insomma, il lieto fine sembrerà davvero vicino e, non a caso, Yaman creerà anche i presupposti per una riconciliazione con Akkaya. Ma andrà davvero tutto per il verso giusto?