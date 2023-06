Terra Amara anticipazioni: Fadik e le mancate nozze con Rasit

Un evento negativo è in arrivo per la domestica Fadik (Polen Emre) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Nonostante i sentimenti mostrati nei suoi riguardi, il fidanzato Rasit Kaya (Sahin Vural) non si presenterà alle loro nozze, lasciandola in una valle di lacrime…

Terra Amara, news: Fadik e le nozze con Rasit

Tutto si verificherà nel giorno delle nozze tra Gulten Taskin (Selin Genc) e Cetin Cicergi (Aras Senol), che fortunatamente andranno a buon fine. Per volontà di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), che avrà preso il posto della defunta Hunkar (Vahide Percin) alla villa, insieme ai due piccioncini potranno sposarsi altri cittadini di Cukurova in difficoltà, tutto ciò in una cerimonia in comune.

Tra i desiderosi di convolare a giuste nozze, oltre ad una coppia di anziani, ci saranno anche Fadik e Rasit, che non vorranno più aspettare un solo giorno per diventare marito e moglie. Comunque sia, tale intenzione si scontrerà fin da subito con la realtà, visto che un intoppo “legale” rischierà di mandare a monte tutto quanto…

Terra Amara, trame: il problema di Rasit

Eh sì: vi possiamo anticipare che, quando ormai mancheranno pochissime ore alla cerimonia, Rasit si renderà conto del fatto di non avere i documenti in regola per poter diventare a tutti gli effetti il marito di Fadik. Un vero e proprio grattacapo da risolvere, anche se Zuleyha prometterà alla futura sposa di muovere tutte le sue conoscenze e quelle di Demir (Murat Unalmis) nel municipio della cittadina per evitare che il matrimonio venga rimandato.

Proprio per questo, nonostante l’assenza dei documenti, Fadik indosserà il proprio abito da sposa quando Cetin e Gulten saranno sul punto di sposarsi, ma – man mano che i minuti passeranno – la donna si renderà conto di una triste verità…

Terra Amara, spoiler: Rasit non si presenta alle nozze

Senza una motivazione apparente, Rasit non si presenterà alle nozze e sembrerà sparito nel nulla. A quel punto, appena constaterà che l’uomo non arriverà mai, Fadik si sentirà ingannata e se la prenderà con se stessa per avere creduto ai proclami d’amore, a suo dire falsi, del mancato sposo. A rincuorarla ci penserà Zuleyha, che la inviterà a non rattristarsi troppo per ciò che Rasit le ha fatto.

Un consiglio che la ragazza sembrerà recepire, dato che poi si unirà alla festa per il matrimonio di Cetin e Gulten. Tuttavia, Fadik non potrà fare a meno di pensare che fine abbia fatto Rasit. Sarà davvero scappato per non sposarla dopo mesi di bugie… oppure gli sarà successo qualcosa di grave?