Terra Amara anticipazioni: Fikret bacia Mujgan ma anche un’altra donna!

Appena i telespettatori italiani di Terra Amara assisteranno alla tragica uscita di scena di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), la trama principale della telenovela subirà un vero e proprio scossone. Dopo la morte del nemico, Demir Yaman (Murat Unalmis) dovrà infatti guardarsi le spalle da un altro personaggio, ossia il fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali).

Terra Amara, news: Fikret è il figlio illegittimo di Adnan Yaman

Come vi abbiamo raccontato nei nostri precedenti post, Fikret arriverà a Cukurova per ricongiungersi – almeno apparentemente – allo zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) dopo circa trent’anni. Per tutti quanti, il ragazzo sarà infatti il figlio di Musa, il fratello defunto dell’imprenditore. Tuttavia, la realtà sarà ben diversa dato che, tramite una serie di flashback, emergerà in realtà che Fikret è figlio illegittimo di Adnan Yaman, il padre di Demir.

Dato che il Yaman Senior si sarà rifiutato di prendersi cura di lui, anche quando Musa l’avrà cacciato via di casa insieme alla madre appena ha scoperto il tradimento, Fikret avrà come unico intento quello di vendicarsi della famiglia Yaman e intenderà farla pagare proprio al fratellastro Demir. Per farlo si avvarrà però di alcuni insospettabili complici…

Terra Amara, trame: ecco la prima donna a cui Fikret darà un bacio

Eh sì: oltre al cugino Bahtiyar, che prenderà servizio come medico aggiunto dell’ospedale di Cukurova, i telespettatori avranno modo di scoprire che Fikret conosceva in precedenza anche Ümit Kahraman (Hande Soral), la nuova direttrice dell’ospedale che soffierà il posto a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova).

Una volta che le puntate renderanno chiara questa conoscenza pregressa, sarà dunque impossibile non avere dei sospetti ogni qualvolta Ümit cercherà di avvicinarsi a Demir, in virtù del fatto che Fikret ha giurato vendetta contro di lui. Tali ipotesi sembreranno sempre più concrete quando, durante il loro primo incontro, Fikret e Ümit si scambieranno un bacio sulle labbra per salutarsi lontani da sguardi indiscreti (ciò avverrà in una casa che l’uomo avrà affittato in gran segreto).

Terra Amara, spoiler: Fikret bacia anche Mujgan!

Comunque sia, in un dialogo successivo con il cugino Bahtiyar, Fikret tenderà a minimizzare il suo rapporto con Ümit, lasciandogli intendere che tra di loro non c’è niente di serio e che non intende sposarla. Non a caso, il giovane Fekeli sarà sempre più attratto da Mujgan, che nel frattempo scoprirà che non erediterà alcun soldo dal defunto marito Yilmaz perché quest’ultimo ha venduto tutti i suoi beni a Hunkar Yaman (Vahide Percin), anche lei deceduta, nel disperato tentativo di racimolare un gruzzoletto per fuggire con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Proprio per questo, mentre starà cercando di consolarla, Fikret non riuscire a reprimere l’attrazione che sente per Mujgan e le darà un bacio sulle labbra, salvo poi scusarsi e scappare a gambe levate non appena si pentirà del suo gesto. Un vero e proprio imprevisto, che nel suo piano di vendetta non aveva calcolato, che lo porterà anche a commettere un grosso errore, dato che il giorno successivo Mujgan lo vedrà chiacchierare amabilmente con Ümit.

A quel punto, Fikret sarà costretto a dire a Mujgan che ha conosciuto Ümit in Germania perché era una delle sue clienti del negozio che gestiva in precedenza. Ma la dottoressa Hekimoglu crederà a questa versione dei fatti?