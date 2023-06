Terra Amara anticipazioni: Gaffur vittima di una truffa!

Brutta avventura per l’ingenuo Gaffur Taskin (Bulent Polat) nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese. L’uomo crederà infatti di aver ottenuto un lavoro in Germania e farà le valigie per dirigersi a Istanbul, dove poi prenderà un volo diretto nella nuova nazione estera. Tutto ciò sarà però frutto di un grosso inganno…

Terra Amara, news: Gaffur lascia la tenuta dei Yaman

Come già sapete, Gaffur si presenterà in gendarmeria per ottenere un passaporto e richiedere così un lavoro all’estero per sfuggire ad eventuali rappresaglie di Sermin Yaman (Sibel Tascioglu) e Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), le quali saranno entrambe a conoscenza del fatto che è stato lui a uccidere Hatip Tellidere (Mehmet Polat).

Tale iniziativa, inizialmente, non troverà il favore della moglie Saniye (Selin Yeninci), che poi cambierà idea e vorrà lasciare anche lei Cukurova a causa dei continui scontri con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal). E così, appena scoprirà tramite una missiva di aver ottenuto un lavoro in una fabbrica tedesca, Gaffur non esiterà a fare i bagagli e, dopo aver comunicato a Demir (Murat Unalmis) la decisione di licenziarsi, saluterà Saniye, la piccola Üzüm (Neva Pekuz) e i suoi amici per andare in Germania.

Terra Amara, spoiler: Gaffur capisce di essere stato truffato!

Bisognerà però fare attenzione al clamoroso colpo di scena: quando arriverà a Istanbul, dove poi secondo le sue intenzioni dovrà prendere l’aereo, Gaffur incontrerà in un bar un tale di nome Suleiman, al quale darà un’ingente somma di denaro, ottenuta ipotecando in gran segreto un terreno di proprietà della sorella Gulten (Selin Genc).

Non appena riceverà i soldi, lo “sconosciuto” inviterà quindi Gaffur a recarsi ad un indirizzo preciso, dove gli verranno date le carte di imbarco e tutto il necessario per prendere servizio, l’indomani stesso, nella fabbrica tedesca.

Ovviamente, Gaffur seguirà alla lettere tali istruzioni ma, quando arriverà sul posto, si ritroverà in un’officina meccanica, dove due uomini lo metteranno al corrente del fatto che anche altre persone sono state truffate come lui per ottenere un lavoro estero del tutto inesistente!

Un flashback ricostruirà quindi quanto avvenuto qualche settimana prima in gendarmeria e darà modo ai telespettatori di scoprire che Gaffur è stato agganciato da un uomo che non conosceva e che, in cambio di qualche soldo in più, gli aveva promesso di fargli scalare la lista dai richiedenti impiego all’estero…

Terra Amara, trame: che cosa farà Gaffur?

Insomma, Gaffur sarà caduto in una vera e propria truffa e, dato che non avrà più soldi di cui disporre, non avrà altra scelta se non quella di ritornare con la coda tra le gambe nella tenuta dei Yaman, dove chiederà perdono a Demir per riottenere il lavoro lasciato soltanto qualche giorno prima. Dopo che lo otterrà, Gaffur dovrà dare una spiegazione a Saniye ma, ancora una volta, sceglierà di mentirle e le dirà che non ha potuto imbarcarsi per la Germania perché non voleva abbandonare né lei e né tanto meno Üzüm.

Una menzogna che, prima o poi, sarà destinata ad emergere, così come la sua responsabilità nell’omicidio di Hatip che tanto Gaffur si starà preoccupando di nascondere… Seguici su Instagram.