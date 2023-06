Terra Amara anticipazioni: Mujgan direttrice dell’ospedale di Cukurova… o no?

In seguito alla morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), la moglie Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) potrà almeno consolarsi con una promozione sul lavoro? Sarà questo il fulcro di una delle prossime storyline di Terra Amara, anche se la dottoressa andrà incontro ad un’altra cocente delusione…

Terra Amara, news: Behice pressa Mujgan

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, Yilmaz morirà in seguito alla ferite riportate a causa di un incidente stradale in cui resterà coinvolto. Anche se stava per divorziare da lui, Mujgan non potrà fare a meno di dispiacersi per la triste fine toccata in sorte al marito, a differenza della zia Behice (Esra Dermancioglu) che, come suo solito, cercherà di approfittare della situazione.

Data la morte di Yilmaz, Behice riterrà infatti che a Mujgan spetti una parte del patrimonio del consorte, ragione per la quale inviterà la nipote a comportarsi bene nelle settimane a venire per poi chiedere al momento opportuno una parte del patrimonio ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Idea che Mujgan tenterà ad ogni costo di non prendere in considerazione, anche perché spererà di diventare la direttrice effettiva dell’ospedale di Cukurova e potersi così sostentare da sola senza ricorrere ai soldi di Fekeli.

Terra Amara, spoiler: Mujgan otterrà la promozione?

Tuttavia, Mujgan dovrà presto rinunciare ai suoi sogni di gloria: anche se avrà sostituito per diversi mesi Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), ormai felice ad Ankara al fianco della moglie Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), la dottoressa scoprirà con estremo sgomento che il posto da direttore è stato assegnato al dottor Ümit Kahraman (Hande Soral), che prenderà presto servizio a Cukurova.

Ovviamente, per Mujgan tale notizia sarà una vera e propria doccia gelata e non saprà che cosa fare a riguardo ora che la sua promozione è andata letteralmente in fumo. Proprio per questo, contrariamente a quanto penserà Behice, non scarterà del tutto un’idea che le proporrà Ali Rahmet, ossia di aprire un suo studio privato con degli orari prestabiliti nella cittadina in modo tale da poter dedicare del tempo anche al piccolo Kerem Alì.

Terra Amara, trame: Mujgan sempre più vicina a Fikret

In ogni caso, per affrontare il momento difficile, Mujgan potrà contare anche sulla vicinanza di Fikret Fekeli (Furkan Palali), con il quale sarà sempre più in sintonia. Anche in questo caso, la solita zia Behice non vedrà di buon occhio la nascita di un eventuale intesa tra i due, in primis perché si sarà intrufolata nella macchina del nipote di Ali Rahmet ed avrà avuto modo di rovistare una misteriosa documentazione sull’ormai defunto Yilmaz e i suoi possedimenti a Cukurova.

Comunque sia in mezzo a tutte queste incertezze possiamo già anticiparvi che Umit sarà una donna e non un uomo, a differenza di quanto Mujgan avrà erroneamente capito. E, come se non bastasse, la nuova dottoressa sarà collegata a qualcun altro che i telespettatori, quando le puntate in oggetto andranno in onda, avranno già imparato a conoscere… Seguici su Instagram.