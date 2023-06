Terra Amara anticipazioni: Mujgan fa un’accusa a Zuleyha! Ecco quale

Come reagirà Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) quando scoprirà che il defunto marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) ha venduto tutti i suoi beni prima di passare a miglior vita non lasciando nemmeno un centesimo a lei e al piccolo Kerem Alì? Come facilmente prevedibile, la donna se la prenderà con l’eterna nemica Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, le rivolgerà un’accusa ben precisa…

Terra Amara, news: la scoperta di Behice e Mujgan

La terribile scoperta riguardo all’eredità di Yilmaz avverrà quando la spietata Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) convincerà la nipote Mujgan a lasciare la villa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) per trasferirsi a Yilmaz, confidando nel fatto che potranno sostentarsi autonomamente grazie ai soldi che Akkaya avrà lasciato alla consorte e al suo piccolino.

Tuttavia, il giorno successivo a tale iniziativa, Behice e Mujgan resteranno attonite quando l’avvocato le metterà al corrente del fatto che il patrimonio di Yilmaz è di sole 80.000 lire turche, e non di cinquanta milioni come si aspettavano, poiché prima della sua morte l’uomo ha venduto tutto quanto a Hunkar Yaman (Vahide Percin), che nel frattempo sarà stata uccisa dalla stessa Behice per avere un gruzzoletto utile per fuggire insieme alla sua amata Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Terra Amara, trame: Zuleyha non sa dove sono i soldi di Yilmaz

Una volta che Mujgan e Behice si troveranno costrette a fare ritorno nella villa di Ali Rahmet Fekeli, visto che senza i soldi di Yilmaz non potranno fare altrimenti, il buon imprenditore cercherà di capire che fine abbiano fatto i soldi del figlioccio e si presenterà a villa Yaman con il nipote Fikret Fekeli (Furkan Palali) per chiedere a Zuleyha dov’è finito il denaro, visto che la fuga non ha mai avuto luogo.

La Altun giurerà però di non sapere dove Yilmaz possa aver nascosto i soldi, precisando a Ali Rahmet e a Fikret che li avrebbe dati a Mujgan, come legittima eredità di Kerem Alì, qualora fosse stata a conoscenza del loro nascondiglio. Non a caso, per avvalorare la sua tesi, Zuleyha farà presente ai suoi interlocutori che Kerem Alì è rimasto senza una figura paterna a differenza del suo Adnan, che il marito Demir Yaman (Murat Unalmis) considera suo a tutti gli effetti.

Terra Amara, spoiler: Mujgan fa a Zuleyha un’accusa ben precisa

Ali Rahmet sentirà dunque di non avere nessun motivo per dubitare della parola di Zuleyha, a differenza di Mujgan che si presenterà da lei per intimarle di restituire i soldi dell’eredità di Kerem Alì, se sa dove sono, perché in caso contrario si trasformerebbe in una vera e propria ladra!

Tale accusa farà andare su tutte le furie Zuleyha che, a quel punto, rinuncerà all’idea di consegnare a Mujgan un assegno per levarsela di mezzo e la caccerà via dalla tenuta, sotto gli occhi indiscreti di Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) e di Sevda Caglayan (Nazan Kesal).

Uno scontro al fulmicotone che di fatto riaccenderà l'inimicizia tra le due donne, proprio ora che avrebbero potuto sottrarre l'ascia di guerra data la triste morte di Yilmaz…