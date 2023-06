Terra Amara anticipazioni: Zuleyha assume il controllo della tenuta Yaman

Anche se sarà addolorata per la morte del suo amato Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), Zuleyha Altun (Hilal Antinbilek) dovrà fin da subito rimboccarsi le maniche nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Visto che il marito Demir Yaman (Murat Unalmis) le concederà di restare nella tenuta anche se stavano per divorziare prima della tragedia, la donna vorrà andare avanti per il bene dei piccoli Adnan e Leyla e, per questo, penserà di assumere il controllo della proprietà, facendo a tutti gli effetti le veci della defunta Hunkar (Vahide Percin).

Terra Amara, news: Zuleyha e il dolore per la perdita di Yilmaz

Yilmaz morirà in seguito alle ferite riportata in un incidente stradale. Un’uscita di scena improvvisa che avverrà proprio quando l’uomo stava per divorziare dalla moglie Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) e costruire un futuro felice al fianco di Zuleyha. Quest’ultima reagirà quindi con dolore alla tragedia che occorrerà al suo grande amore, ma riceverà inaspettatamente l’aiuto del marito Demir.

Spronato dalla “matrigna” Sevda (Nazan Kesal) a fare la cosa giusta, Demir chiederà infatti a Zuleyha di restare alla tenuta (anche se ormai non possono più considerarsi marito e moglie) per prendersi cura dei piccolini e di tutte le mansioni che spettano alla legittima signora della villa. Parole a cui la Altun darà un grosso peso…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha assume il controllo della tenuta

Dato che, poco prima di morire, Hunkar si era fatta perdonare comportandosi con lei come una vera e propria madre, Zuleyha penserà infatti che è arrivato il momento di mantenere quanto promesso alla signora Yaman e, alcuni giorni dopo rispetto al dialogo con Demir, indosserà gli abita da lavoro per fare il giro nei campi e fare sapere a tutti gli operai che, da quel momento, si dovranno rivolgere a lei e a Saniye (Selin Yeninci) qualora sorgessero dei problemi.

Per sancire il suo impegno, Zuleyha regalerà inoltre a Saniye, Gulten (Selin Genc) e Fadik (Emre Polen) dei piccoli gioielli che appartenevano a Hunkar, dicendo loro che se li sono meritati per come hanno servito fedelmente la signora per tanto tempo. Veri e propri gesti fatti col cuore, che saranno utili anche alla Altun, visto che non penserà in continuazione alla perdita di Yilmaz…

Terra Amara, trame: c’è un futuro per Demir e Zuleyha?

Tuttavia, nonostante il suo impegno, avrà ben chiara una cosa: il suo matrimonio con Demir è finito. Un concetto che avrà modo di spiegare anche a Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), che invece non vedrà del tutto sfumata la possibilità per i due coniugi di chiarire tutte le loro divergenze e amarsi, finalmente, senza nessuna costrizione o tranello.

Un discorso dove entrerà presto in gioco un'incognita: come vi abbiamo accennato, Demir farà la conoscenza della misteriosa Ümit Kahraman (Hande Soral) e, da quel momento, a Cukurova nulla sarà più come prima…