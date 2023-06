Un posto al sole anticipazioni: Ida rivuole Tommaso, Lara come reagirà?

La vicenda dell’imbroglio di Lara Martinelli (Chiara Conti) ai danni di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) continua ad essere la trama principale di Un posto al sole: il pubblico è sempre più impaziente di vedere come va a finire la faccenda, ma – ve lo diciamo sin d’ora – nei prossimi giorni non è previsto alcun capolinea. Anzi…

Cominciamo con l’anticipare che il rapporto sempre più turbolento tra Marina Giordano (Nina Soldano) e Roberto resterà tale anche nelle prossime settimane, più o meno. In realtà assisteremo di tanto in tanto a qualche rigurgito dell’attrazione tra i due, che però resteranno su posizioni assolutamente divergenti nonostante la passione non sia del tutto spenta.

Già sappiamo, del resto, che Marina ha in serbo perfino qualche “dispettuccio” per Ferri, tipo l’ingaggio dell’odiato Alberto Palladini (Maurizio Aiello) in qualità di suo legale. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole… se non fosse per un “piccolo particolare”!

Eh sì: con lo scorrere degli episodi, vedremo un cambiamento in Ida (Marta Anna Borucinska): la dolce ragazza che viene dai Paesi dell’Est finora si è accontentata di rivedere suo figlio, il piccolo Tommaso. Ma diamole tempo e, nel giro di neanche troppe puntate, la donna comincerà a reclamare con forza il bimbo; in pratica, sarà fermamente intenzionata a riprenderselo!

Questa volontà, ovviamente, metterà in evidente agitazione la nostra Lara, che temerà di dover rinunciare al suo progetto di vita con Roberto e, di conseguenza, dovrà trovare un modo per reagire neutralizzando la sua nuova nemica. Dunque, pare proprio che un nuovo piano della Martinelli sia all'orizzonte: di cosa si tratterà?