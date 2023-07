Anticipazioni Un posto al sole: Rossella tra due fuochi, tra Nunzio e Ada che succede?

Nelle ultime settimane, a Un posto al sole, sempre più abbiamo visto Rossella (Giorgia Gianetiempo) districarsi a fatica tra le varie vicende della sua vita: a livello professionale, la ragazza era molto abituata ad essere totalmente stimata da Ornella (Marina Giulia Cavalli), mentre ora c’è da sudare parecchio per conquistare l’approvazione del nuovo primario Luca De Santis (Luigi Di Fiore).

Il vero problema, però, riguarda l’aspetto amoroso: la nostra protagonista è fidanzata da tempo con il medico Riccardo Crovi (Mauro Racanati), con cui peraltro il rapporto è spesso burrascoso, ma ultimamente c’è stato un avvicinamento a sorpresa con l’amico di sempre Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo). Come proseguirà la faccenda?

C’è da dire in tal senso che nella vicenda si inserisce da qualche episodio un’infermiera amica di Rossella, Ada (Annalisa Pennino), che ha manifestato interesse verso Nunzio e tornerà a farlo negli episodi in onda alla fine della settimana prossima, cercando complicità e ausilio proprio nella giovane Graziani.

Come va a finire? Pare proprio che tra Nunzio e Ada "qualcosa succederà" e a quel punto sarà interessante capire come reagirà la nostra Rossellina. Quest'ultima, intanto, tornerà a litigare con Riccardo per motivi di origine lavorativa e quindi sarà sempre più sentimentalmente tra due fuochi, fino al punto in cui deciderà di presentarsi a casa di Nunzio. Perché lo farà? Lo scopriremo a breve…