Beautiful: Ridge e Taylor affrontano Sheila | Trama 11 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 11 luglio 2023

Di fronte allo scetticismo di Hope (Annika Noelle) e Brooke (Katherine Kelly Lang) per la possibilità che Taylor (Krista Allen) interceda per Sheila (Kimberlin Brown), Deacon (Sean Kanan) rivela loro come le due donne si siano salvate reciprocamente la vita sul tetto dell'ospedale. Sheila ha accusato Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di avere le mani sporche del sangue di Finn (Tanner Novlan): la vera colpevole della sua morte è proprio Steffy a causa della sua ostinata opposizione a Sheila. Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor affrontano la Carter in difesa della figlia.