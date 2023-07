Beautiful: Brooke rivuole Ridge a casa | Trama 15 e 16 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 15 e domenica 16 luglio 2023

Taylor si rimprovera per non aver visto i segnali del disturbo mentale di Sheila. Steffy è contenta di stare ricordando, sebbene ripensare agli ultimi istanti di vita di Finn sia ancora doloroso; inoltre non pensa che la verità sulla ricaduta di Brooke cancelli i sentimenti che Ridge prova per la madre, che è invece più cauta. Brooke e Ridge ripercorrono le trame segrete con cui Sheila li ha manovrati per mesi. Intanto Bill, Liam e Wyatt commentano la crisi coniugale di Ridge e Brooke: l’editore critica in modo aspro lo stilista, che non è rimasto con la moglie. I figli, invece, sottolineano la complessità della situazione, anche per il passato di Brooke e Deacon, inoltre pensano che al posto di Ridge, Bill non avrebbe reagito molto meglio.

Bill manifesta a Hope la sua contrarietà al comportamento di Ridge nei confronti di Brooke. La giovane Logan ammette di non capire perché il patrigno non abbia già perdonato la madre per qualcosa che alla fine è stato innocente. Ridge si rammarica di non aver saputo proteggere Brooke da Sheila. Brooke rivuole il marito a casa.