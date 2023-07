Beautiful: LI odia i Forrester? | Trama 24 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 24 luglio 2023

Li è decisa a non rinunciare a salvare la vita di Finn. La dottoressa sembra mostrare un latente rancore per il fatto che il figlio sia entrato nel mondo di Steffy e dei Forrester: questo lo ha reso interessante per Sheila Carter. Intanto Ridge è contento di fronte a quello che sembra essere un momento di distensione tra Brooke e Taylor, consapevoli del male che Sheila ha fatto alla loro famiglia. Per Ridge è importante che restino tutti uniti per Steffy.