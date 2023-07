Beautiful: Steffy prepara una trappola per Sheila | Trama 7 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 7 luglio 2023

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) vuole attirare Sheila (Kimberlin Brown) in una trappola per smascherarla, così la fa chiamare da Taylor (Krista Allen): la psichiatra invita la Carter a casa della figlia, sostenendo di averle fatto cambiare idea nei riguardi di un posto per Sheila nella vita di Hayes. Intanto Quinn (Rena Sofer) telefona ad Eric (John McCook) che, però, risponde a quella che è una videochiamata mentre è a letto con Donna (Jennifer Gareis): la Logan si rifugia sotto le coperte per non essere inquadrata.