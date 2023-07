Beautiful, anticipazioni americane: Brooke trova Hope a letto con Thomas

Nelle puntate americane di Beautiful, Brooke Logan Forrester ha potuto vedere con i suoi occhi l’entità dei sentimenti che sua figlia, Hope Logan Spencer, ormai prova per Thomas Forrester e lo ha fatto quando, suo malgrado, ha sorpreso i due fratellastri a letto insieme!

Ve lo avevamo anticipato: sull’onda della rottura con il marito, Hope ha deciso di abbandonarsi al coinvolgimento che ormai prova per Thomas e che non intende più negare a se stessa. Il suo matrimonio, per quanto la riguarda, è finito e questo perché Liam si è rifiutato di perdonarle il bacio che le ha visto dare a Thomas a Roma. Hope ha provato a chiedere scusa e, per quanto odi aver ferito Liam e sconvolgere la loro famiglia, come può essere sbagliato quello che la lega a Thomas se stare con lui sembra essere così giusto?

Decisivo è stato per Hope anche prendere consapevolezza che, ferito dal suo tradimento, Liam abbia iniziato di nuovo a pensare a Steffy: è la prova tangibile che nel loro matrimonio non sono mai stati solo loro due e che lei ha sempre avvertito in sottofondo l’ombra della sorellastra e dei sentimenti che Liam nutre ancora per lei. Insomma, lei è scesa a compromessi con Liam, accettando il suo cuore diviso, mentre lui non è disposto a perdonarle quell’unico scivolone.

In Thomas, invece, Hope trova un uomo che la capisce, intuisce i suoi pensieri, che la fa sentire l’unica al mondo e sulla cui lealtà non dovrà mai avere dubbi. Tutto questo, per Hope, è decisamente troppo allettante per resistere e, infatti, non lo ha più fatto! Mentre tutti i suoi familiari si auguravano che Liam trovasse la forza di perdonarla, immaginandola devastata, Hope provava per la prima volta la vera passione, condita con quel tocco di proibito che ha sempre visto sua madre Brooke inseguire.

Per Brooke, certa che la figlia fosse totalmente diversa da lei, è stata una doccia fredda sorprenderla in flagrante con Thomas. Da sempre sostenitrice di Liam, come reagirà la Logan senior? Inizialmente sarà furiosa e incolperà Thomas, ritenendo abbia manipolato Hope per sedurla; la figlia, tuttavia, dichiarerà di essere stata libera di poter scegliere e pensare. E dunque, se la madre vuole un colpevole, ebbene quella è lei!

Brooke sarà molto schietta con la consanguinea, ordinandole di salvare la sua famiglia. Il tempo farà ammorbidire Brooke nei confronti dei nuovi progetti sentimentali di Hope?

Nei prossimi episodi americani, qualsiasi sia la posizione di sua madre, Hope andrà fino in fondo, ponendo fine al suo matrimonio. Dapprima ha cercato di ottenere il perdono di Liam, tuttavia, essendosi scontrata contro la caparbietà del marito e certa che lui abbia pensato anche a Steffy durante tutto il loro matrimonio, Hope lo sorprenderà mostrandogli i documenti del divorzio che ha fatto lei stessa redigere, mostrandosi decisa ad andare avanti con la propria via.

Scott Clifton, interprete di Liam, ha commentato:

Hope probabilmente sta usando la scusa di Steffy per giustificare le proprie scelte riguardanti Thomas, durante questo loro matrimonio Liam ha avuto un affetto solo platonico nei confronti dell’ex. In ogni caso, quando le cose vanno male con Hope, Liam solitamente corre da Steffy e, questa volta, non sarà diverso. Ma non credo che in questo caso Hope sia giustificata nel ritenere di essersi avvicinata a Thomas perché Steffy rappresentava una minaccia al loro rapporto.

Seguici su Instagram.