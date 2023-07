Beautiful, anticipazioni dal 16 al 22 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 16 a sabato 22 luglio 2023

Liam riceve la visita di Bill e Wyatt, con i quali ripercorre gli ultimi accadimenti. Bill è molto critico nei confronti di Ridge, che considera colpevole di aver abbandonato la moglie nel momento del bisogno. Brooke, d’altra parte, spera che il marito tornerà da lei ora che è stato chiarito cosa l’abbia spinta a bere.

Ora che Brooke sa che Sheila ha sostituito le bottiglie per farla ubriacare, chiede a Ridge se finalmente tornerà a casa da lei. Lui è dubbioso, non sa chi scegliere tra due donne fantastiche. Taylor si congratula con sua figlia per la forza d’animo dimostrata, ma Steffy vuol sapere cosa succederà ora con Ridge.

Bill cerca di convincere Hope a parlare con la madre, dato che per lui Ridge non è l’uomo giusto per Brooke. Brooke rivela a Hope e a Liam che è stata Sheila a sparare a Finn e a Steffy.

Brooke informa Hope e Liam che è stata Sheila a farle bere dell’alcool con l’inganno la notte di Capodanno. Eric fa la stessa rivelazione a Quinn. Ridge comunica a Steffy e a Taylor che andrà a stare da Eric.

Ridge ha bisogno di un po’ di tempo per riflettere su tutto quello che è successo e per elaborare la notizia che è stata Sheila a far bere dell’alcol a Brooke facendola ricadere nella dipendenza. Sheila è ormai in prigione. Ridge si è trasferito a casa di Eric.

Thomas, interrogato dal padre e da Taylor, confessa di non aver rivelato loro quello che aveva fatto Sheila a Brooke perché voleva che i genitori tornassero insieme.

Deacon viene a sapere da Hope che è stata Sheila ad indurre Brooke a bere. Intanto Sheila riceve in prigione la visita di Brooke, la quale l'affronta dicendole che finalmente non potrà più nuocere a nessuno. Liam informa Hope che sta andando a trovare Steffy per controllare come sta visto che insieme hanno detto ai bambini della morte di Finn e teme che subisca il contraccolpo di questo momento così difficile.