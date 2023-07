Beautiful, anticipazioni dal 23 al 29 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 23 a sabato 29 luglio 2023

Hope mette al corrente Bill degli ultimi avvenimenti. Li va a casa di Steffy perché la nuora vuole comunicarle di aver ricordato chi ha ucciso Finn. Poi Steffy vorrebbe parlarle di una cerimonia funebre per il marito, ma Li è contraria e la lascia in malo modo. Steffy è ignara che Li le stia nascondendo un enorme segreto. Li è al capezzale di Finn e cerca di tenerlo in vita parlandogli ed esprimendo tutto il suo amore per lui.

Brooke, Taylor e Ridge ripercorrono i momenti drammatici delle loro divergenze sul comportamento da tenere con Sheila e ognuno a suo modo cerca di guardare avanti.

La convinzione di aver perso Finn getta Steffy nella disperazione più nera e a nulla servono le parole di conforto di Liam. Brooke continua ad essere preoccupata perché Liam trascorre molto tempo a casa di Steffy.

Hope rassicura Brooke, dimostrando piena fiducia nel marito. Steffy vorrebbe commemorare Finn e cerca di organizzare una cerimonia con Li, ma la donna alza nei suoi confronti un muro di ostilità incomprensibile. Li continua a curare Finn in segreto e ripensa alla pallottola che lui ha preso per salvare la vita alla moglie.

Li dubita della riconoscenza di Steffy nei confronti di Finn, dal momento che l’ha vista abbracciata a Liam, ignara che fosse solo un innocente gesto di tenerezza consolatoria. Carter parla di Paris con Zende rassicurandolo che tra loro due non potrebbe mai funzionare, anche se non svela di essere ancora innamorato di Quinn.

Grace cerca di convincere la figlia a riallacciare una relazione con Zende, ma Paris ama follemente Carter, anche se sospetta che la relazione tra lui e Quinn non sia finita. Brooke chiede aiuto a Eric perché Ridge torni a casa da lei, ma stavolta Taylor non è disposta ad abbandonare il campo e le due competono per lo stesso uomo.

Thomas si pente amaramente di non aver rivelato il segreto di Sheila su Brooke. Ridge, Taylor e Thomas tentano di aiutare Steffy ad affrontare il dolore della perdita di Finn. Seguici su Instagram.