Beautiful: Eric si sente “leggero” con Donna! | Trama 6 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 6 luglio 2023

Quinn (Rena Sofer) spera che Paris (Diamond White) non crei problemi con le sue illazioni: per quanto sia stato difficile lasciarsi Carter (Lawrence Saint-Victor) alle spalle, la sua priorità ora è il rapporto con Eric (John McCook). Quest’ultimo, pur provando del senso di colpa nei confronti della moglie, non si pente della leggerezza che un rapporto semplice con Donna (Jennifer Gareis) porta nella sua vita.

Taylor (Krista Allen) si rammarica di aver dato fiducia a Sheila (Kimberlin Brown). Quest'ultima esprime a Deacon (Sean Kanan) il suo rancore per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dichiarando in modo criptico che è lei la causa della morte di Finn (Tanner Novlan).