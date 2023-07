Il paradiso delle signore anticipazioni: Gloria e Ezio si risposano? Stefania torna per il matrimonio?

Sorpresa e felicità in vista al Paradiso delle signore: in piazzetta Videa si gira un matrimonio… e gli sposi sembrano essere proprio Gloria Moreau (Lara Komar) ed Ezio Colombo (Massimo Poggio)! Dopo tante peripezie gli amatissimi “Colombi” torneranno dunque a dirsi “sì” nella chiesetta del set?

Va detto che un indizio “di nozze” era già comparso la settimana scorsa, quando Massimo Poggio ha postato una story con la collega Lara Komar, entrambi con gli abiti da cerimonia “nascosti” da tratti di penna. Ma a sposarsi poteva essere qualcun altro… per non parlare del fatto che i due personaggi nella storia sono già marito e moglie nonché separati da un oceano (lei in America, lui a Milano)!

A far sognare i fan della famiglia Colombo, che accompagna il Paradiso da ormai quasi tre anni, è stato però il cast della nuova stagione ufficializzato in occasione dei palinsesti Rai, che include anche Komar e Poggio nell’elenco. C’era dunque possibilità di rivederli insieme, dopo vent’anni di lontananza e l’appassionata quanto breve reunion di Modena?

La prova quasi decisiva è arrivata ora… e si chiama Stefania Colombo (Grace Ambrose)! In un video coloratissimo spuntato sui social direttamente dal backstage, si vede chiaramente l’interprete della figlia di Gloria e Ezio in abito verde, che fissa sorridente le colleghe Veneri e i “genitori”, a loro volta elegantissimi in abiti da cerimonia argento lei e scuro lui. E tutti sono davanti agli esterni della storica chiesetta degli studi Videa, con tanto di tappeto rosso, bouquet bianco in vista, arredi floreali e a terra quelli che sembrano proprio chicchi di riso!

Non solo: nel video appaiono anche Irene Cipriani (Francesca Del Fa), Clara (Elvira Camarrone) e Maria (Chiara Russo), amate e “allevate” da Gloria quando era Capocommessa del Paradiso delle signore e chioccia delle Veneri, i rispettivi fidanzati Alfredo (Gabriele Anagni) e Vito (Elia Tedesco), e ancora Roberto Landi (Filippo Scarafia), Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Chiara Baschetti (Matilde Frigerio), amici e sostenitori di Gloria fin dai tempi dall’assunzione, e poi al fianco di Stefania durante la sua lotta per liberare la madre dall’ingiusta condanna al carcere.

Curiosità: dal video risultano presenti al matrimonio anche le “new entry” Massimo Cagnina e Gioia Spaziani, e sembrano riconoscibili anche le giovani attrici Silvia Bruno e Ilaria Maren, di cui però non sono noti legami con “gli sposi”, mentre sembrano mancare sia Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), a lungo compagna di Ezio fino alla rottura post “gemelli-gate” al termine della stagione scorsa, sia sua figlia Gemma (Gaia Bavaro), protagonista di un rapporto complicato con le Colombo tra famiglie, tradimenti e ricatti, e che però alla fine aveva ottenuto il perdono e l’affetto di Gloria e Stefania.

Va detto che proprio l’avvistamento di Stefania ha dato il via alle speranze dei fan: il suo personaggio infatti manca dal set dalla puntata 60 della scorsa stagione, quando ha lasciato Milano con Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) alla volta dell’America. Pur risultando lei “offscreen” però, di Stefania non si è mai smesso di parlare al Paradiso: attraverso il rientro di Marco avevamo infatti appreso che i due ragazzi erano rapidamente entrati in crisi, anche a causa del riavvicinamento di lei con il primo grande amore Federico Cattaneo (Alessandro Fella, curiosamente fuori dal cast da anni ma presentissimo nella narrazione), e la stagione poi si è conclusa con Marco riunito a Gemma Zanatta, storica ex lasciata per Stefania e ritrovata ancora innamorata di lui, tra l’altro incinta di suo figlio.

Dunque la presenza di Stefania sul set, tra l’altro non annunciata, farebbe proprio pensare a una “guest appearance” per dare al pubblico l’occasione di vedere tutta la famiglia Colombo riunita nel giorno più bello, in cui le sofferenze e la lontananza vissute a causa di una legge ingiusta che puniva “una donna che salva un’altra donna”, ovvero quella che aveva portato alla condanna di Gloria per aver salvato la vita da ostetrica a una giovanissima ragazza incinta, vengono superate da una nuova felicità.

Ma a proposito: quale matrimonio può unire due che tecnicamente sono ancora marito e moglie, e ai quali anzi la Sacra Rota ha proprio rifiutato l’annullamento?

Le ipotesi dei fan oscillano tra rinnovo delle promesse e nozze d’argento – nel secondo caso, per gli appassionati il primo matrimonio verrebbe fatto risalire al 1939, essendo l’anno corrente il 1964, il che tornerebbe con la data di nascita di Gloria fissata da un antico certificato al 1922.

La vera domanda però è… come arriveranno Gloria ed Ezio a ritrovarsi insieme di fronte a un altare, dopo tutto quello che è successo nelle ultime stagioni? E cosa sarà successo intanto nella vita di Stefania? Ne riparleremo… Seguici su Instagram.