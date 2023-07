La Promessa: Amparo Piñero sarà Martina de Luján | Anticipazioni

Un nuovo ingresso decisamente “frizzante” animerà le prossime puntate italiane de La Promessa: nel mese di agosto, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di Martina de Luján (Amparo Piñero), che come il cognome suggerisce è la nipote del marchese Alonso (Manuel Regueiro). Fin da subito, la ragazza si farà notare per il suo bel carattere, ma ovviamente sarà arrivata nella tenuta per un motivo ben preciso…

La Promessa, spoiler: Martina arriva nella tenuta

Per prima cosa, è bene sapere che Martina arriverà a La Promessa senza alcun tipo di preavviso; si presenterà infatti alla tenuta all’ora di colazione e verrà accolta con il sorriso dagli zii Alonso e Cruz (Eva Martin), ma anche dai cugini Manuel (Arturo Sancho) e Catalina (Carmen Asecas). Tuttavia, Alonso rivolgerà a Martina una domanda ben precisa, ossia se il padre Fernando sa che è andata a trovarli.

Un quesito ben preciso derivante dal fatto che i rapporti tra Alonso e il fratello Fernando si sono interrotti da tanti anni, ragione per cui vorrà sincerarsi del fatto che Martina abbia effettivamente comunicato all’uomo dove si trova. Proprio per questo, appena la nipote gli dirà che è tutto a posto, Alonso smetterà di porsi delle domande, anche se specificherà che gli piacerebbe tantissimo fare pace con il parente.

La Promessa, news: ecco perché Martina è arrivata

Comunque sia, se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti, il nome Martina non sarà nuovo: la ragazza arriverà infatti alla tenuta dopo aver ricevuto diverse lettere dalla cugina Leonor (Alicia Bercan) sulla sua storia travagliata con il cameriere Mauro Moreno (Antonio Velazquez). Martina sarà dunque andata a La Promessa per fare una sorpresa a Leonor e consigliarle in che modo buttarsi alle spalle la storia con Mauro, che pur di allontanarla le avrà fatto credere di essere sposato con Teresa Villamil (Andrea del Rio).

Effettivamente, grazie alla vicinanza di Martina, Leonor tornerà a sorridere un po’, ma il pensiero fisso sarà sempre su Mauro. Non a caso, Martina avrà un atteggiamento cordiale con tutta la servitù della tenuta – Simona (Carmen Flores Sandoval) in primis – mentre cercherà di tenersi a distanza da Moreno, dato tutto quello che le è stato raccontato sul conto dell’uomo.

La Promessa, trame: Curro svela qualcosa di brutto a Martina

In ogni caso, Martina non potrà concentrarsi più di tanto su Mauro poiché, in un momento di confidenza, Curro (Xavi Lock) le farà sapere che qualche giorno prima Leonor era disposta a togliersi la vita gettandosi dal cornicione della tenuta. Una confessione in piena regola che farà preoccupare tantissimo Martina, poiché comprenderà che il dolore che Leonor sta provando è più forte di quanto immaginava.

Come deciderà di muoversi dunque la new entry? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che ad interpretare Martina de Lujan – come avrete già notato – sarà Amparo Piñero, volto della soap Un Altro Domani, dove interpreta la protagonista Carmen Villanueva.

Preparatevi dunque a conoscerla in un’altra veste, perché Martina non sarà una semplice guest star ma farà parte del cast fisso della telenovela… Seguici su Instagram.