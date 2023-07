La promessa: Jana gelosa… e non lo nasconde! | Trama 10 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 10 luglio 2023

Alonso rimprovera Curro per il suo comportamento nei confronti di Jana. Cruz desidera da Alonso che convinca Catalina a prendere parte alla sua festa. In seguito, Cruz e Catalina avranno una discussione. Jana, nel corso delle pulizie all’hangar, trova l’orecchino di Jimena e lo consegna a Manuel; la ragazza è gelosa e vuole interrompere la sua amicizia con Manuel. Cruz commissiona un nuovo menu francese, i cui ingredienti dovranno essere ricercati a Lujan; ciò costringe Mauro a partire per Puebla de Tera per procurarseli, insieme ai sigari amati da Alonso e lo champagne. Dopo, Catalina in un dialogo con Jimena, mostra il suo disappunto su quanto la festa gravi sulla servitù. Jimena dà appuntamento a Manuel per insegnargli il valzer. Seguici su Instagram.