La promessa: Pia svela a Candela che non ha abortito | Trama 13 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di giovedì 13 luglio 2023

Per la cena del compleanno di Cruz, Mauro sbaglia completamente la spesa. A quel punto Simona si agita e teme di fare una brutta figura. Lope le consiglia allora un menu semplice, composto utilizzando semplicemente quello che c’è in casa. Per l’occasione, Simona rivela ai colleghi che Lope è la “cuoca misteriosa” e si fa aiutare a cucinare. Cruz rammenta a Manuel che adesso è lui l’erede del marchesato de Lujan, quindi deve assolutamente cambiare atteggiamento soprattutto durante la festa del suo compleanno.

Pia dice a Candela che non ha abortito e le chiede di farle altri vestitini all'uncinetto. Candela, contentissima, le promette di rimanere sempre al suo fianco. La sera del ballo, la cena piace a tutti gli ospiti. Simona vuole ringraziare Lope, lo cerca ma lui è scomparso dopo aver lasciato un bigliettino di addio. Nel corso del ballo, Cruz comunica il fidanzamento tra Manuel e Jimena, cogliendo di sorpresa Manuel…