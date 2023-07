La promessa: Curro non riesce a trovare il libro | Trama 17 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 17 luglio 2023

Mauro e Leonor discutono della possibilità di scappare e sposarsi. Lope vuole andar via e, nel salutare Simona, le chiede di “raccomandare” il suo amico Salvador con Romulo. Alonso parla a Romulo dei problemi economici de La Promessa, dei debiti e dell’eventualità di ottenere un prestito con il Barone in qualità di garante. Cruz con l’inganno riesce a convincere Curro a cercare una prima edizione del Don Chisciotte appartenente alla famiglia – che sembra essere sparita – e dà incarico Jana di aiutarlo.

Leonor e Manuel parlano del fidanzamento di quest’ultimo con Jimena e di cosa sia il vero amore. Mauro e Teresa discutono per via della relazione con Leonor. Curro prosegue nella sua ricerca del libro, senza tuttavia trovarlo. Tutti vorrebbero che Lope restasse alla tenuta e Simona propone di farlo lavorare in cucina insieme a lei, ma Romulo non è d’accordo sapendo che Cruz non lo permetterebbe. Alonso accetta che il Barone faccia da garante per il prestito… Seguici su Instagram.