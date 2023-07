La promessa: Manuel ribadisce il suo amore a Jana ma… | Trama 21 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 21 luglio 2023

Manuel, dopo il bacio a Jana, le rivela il suo amore. Maria interrompe l’attimo romantico e così Jana non risponde a Manuel. I due si ritroveranno in una sala, dove Jana tornerà a dire che, a causa del suo rango, è meglio chiudere la storia. Alonso annuncia a Cruz che l’affare con Belmonte non si è chiuso a causa di interessi diversi. Mauro ha una discussione con Romulo, che lo rimprovera sulla relazione con Leonor. Quest’ultima, per via di un sospetto di Curro su una storia tra lei e Mauro, gli dice che Mauro rappresenta solo un fastidioso pedinatore.

Padre Camilo fornisce assicurazioni a Lope sul fatto che non sarà svelato da nessuno il suo ruolo in cucina, ma – nel corso di una chiacchierata con Petra – le consiglierà di non rendersi complice di questa bugia. Romulo, Pia, Lope e Simona, preoccupati del fatto che Catalina ha visto Lope in vesti da cuoco, inizieranno a riflettere su come rivelare ai marchesi di Lope. Seguici su Instagram.