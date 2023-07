La promessa: Jana vede Manuel e Jimena insieme e si rattrista | Trama 25 luglio 2023

Anticipazioni puntata La promessa di martedì 25 luglio 2023

Catalina intima a Petra di stare zitta con i marchesi sul fatto che Lope sia di ausilio a Simona in cucina. Mauro cerca di far cambiare idea a Leonor riguardo al suo piano di fuggire con lui per sposarsi e le spiega con durezza come sarebbe la sua vita se decidessero di farlo. Jimena vorrebbe consolidare il suo rapporto con Manuel e di conseguenza decide di aiutarlo nelle riparazioni dell’aeroplano; lui accetta e tra i due sembra stabilirsi una certa complicità ma Jana li vede e si rattrista.

Leonor si sfoga con Manuel per le sue pene d’amore, pur tacendo l’identità dell’uomo che ama, e ciò fa sì che anche Manuel rifletta sulla sua situazione con Jimena, finché non arriva a fare una dichiarazione d’amore a Jana. Camilo parla con Pia, offrendole il suo conforto, ma – quando lei scopre che Petra ha raccontato al sacerdote della sua gravidanza – si infuria e si scontra con lei. Teresa è sempre più oggetto dell’interesse del barone. Seguici su Instagram.