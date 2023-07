La promessa: l’arrivo di Eugenia mette tutti in subbuglio | Trama 28 luglio 2023

Anticipazioni puntata La promessa di venerdì 28 luglio 2023

Alla Promessa, tutti sono in ansia per l’arrivo di Eugenia. Cruz si occupa amorevolmente della sorella, che è in stato catatonico ma lei reagisce piuttosto male al bacio tra Alonso a Cruz. Manuel parla a Jana del fidanzamento con Jimena. Salvador apprende le cause delle condizioni di Eugenia: il marito era un donnaiolo, oltre che manesco. Mauro rivela a Teresa di aver chiuso con Leonor, ma lei egualmente non vuole più saperne.

Jana nota che a Eugenia vengono somministrate dieci gocce di laudano e vorrebbe diminuire la dose. Pia chiede a Juan di non avvicinarsi a Teresa, ma lui la tratta male e va proprio da Teresa in cerca di compassione per la brutta situazione di Eugenia. Catalina propone a Simona e Lope di cominciare la produzione della confettura ai mirtilli e pepe rosa per la vendita. Don Camilo elogia ancora Petra e le chiede dei massaggi. Leonor riceve una lettera del figlio del Duca de Belmonte, il quale la avverte che è in procinto di farle visita… Seguici su Instagram.