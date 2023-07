La promessa: Jana trattata male e cacciata da Curro | Trama 4 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di martedì 4 luglio 2023

Alonso e Cruz sono infuriati con Manuel dopo aver appreso dal giornale della sua vittoria nella gara di volo. Jimena arriva in salotto e difende Manuel, che a quel punto le propone un giro in aeroplano. Jana cerca di avere un dialogo con Curro, che però la caccia dopo averla trattata male. Simona e Candela parlano ancora della cuoca misteriosa. Curro gioca a carte con Leonor, che però lo rimprovera e gli dice che un gentiluomo di tanto in tanto deve far vincere una dama.

Catalina è in ansia per la situazione finanziaria della tenuta e parla con Alonso. Manuel chiede a Maria se conosce il motivo per il quale Jana non passa più all'hangar. Lope legge a tutta la servitù una missiva del figlio di Candela nella quale afferma che ora è un calciatore e che forse verrà a giocare vicino a Lujan. Pia chiede con successo a Cruz la concessione di tre giorni di ferie per andare a interrompere la gravidanza. Cruz inoltre le dice di organizzare una merenda per il suo compleanno invece di una ricca festa.