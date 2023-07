La promessa: Jana vede Manuel e Jimena insieme | Trama 6 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di giovedì 6 luglio 2023

Mauro giunge in salone senza uniforme e così facendo auspica un “miracolo” con Alonso, ma le cose non andranno così e l’uomo viene aspramente rimproverato da Romulo. Simona rivela che le lettere ricevute dai figli non sono vere: è stata lei a scriverle e ad auto-mandarsele dal paese, per smentire quello che ha detto Petra (secondo cui non sono bravi figli in quanto non scrivono alla madre). Lope intanto le confessa di essere lui il cuoco misterioso e cucina talmente bene da lasciare Simona di stucco.

Maria e Jana con uno stratagemma fanno ritrovare la fede nuziale scomparsa di Tomas nel lavandino del bagno di Jimena. Ma Cruz capisce che c’è qualcosa che non va e obbliga Manuel e gli altri a non parlarne al sergente Funes. Mauro si reca nell’hangar dove trova Leonor che lo aspetta per farsi perdonare. Jimena si avvicina a Manuel e Jana li vede insieme nei giardini. Petra salva le sorti della Promessa dal fallimento vendendo la spilla di Donna Eugenia, affidatale da Cruz, e ricevuta in dono da Alonso in seconde nozze. Seguici su Instagram.