La Promessa anticipazioni: padre Camilo, ecco cosa nasconde!!!

Svolta importante nelle puntate italiane de La Promessa in onda nelle prossime settimane: ad un certo punto, ai telespettatori verrà infatti dato modo di scoprire per quale motivo Padre Camilo (Chico Garcia) ha fatto di tutto pur di farsi ospitare nella tenuta di Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin). E tutto ciò inaspettatamente avrà a che fare con Jimena de los Infantes (Paula Losada).

La Promessa, trame: gli strani comportamenti di Padre Camilo

Fin da subito, Camilo ha avuto un atteggiamento piuttosto insolito; in primis, si è avvicinato tantissimo alla “devota” Petra Arcos (Marga Martinez) per cercare di estorcerle delle informazioni sulle abitudini di tutti gli abitanti de La Promessa. Inoltre, con il proseguire della narrazione, il sacerdote cercherà senza successo di guadagnarsi la fiducia del maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) e quella della governante Pia Adarre (Maria Castro), facendo poi lo stesso – e sempre con scarsi risultati – con Jana Exposito (Ana Garces).

Ciò finché il prete non arriverà anche a chiedere insistentemente a Leonor de Lujan (Alicia Bercan), durante il sacramento della confessione, il nome del presunto uomo sposato con cui intrattiene da mesi una relazione. Tutti tentativi che, come già spiegato, andranno in fumo, ma che porteranno comunque Camilo a ricevere e a mandare dei foglietti ad una persona misteriosa…

La Promessa, spoiler: ecco da chi è mandato Padre Camilo

La risposta all’enigma si avrà quando Manuel de Luján (Arturo Sancho) si dirà pronto a chiedere ufficialmente la mano di Jimena ai duchi Don José Luis (Andres Blanco) e Mercedes de los Infantes (Laura Barbo). Ovviamente, a La Promessa verrà allestita una grande cena per accogliere al meglio la “bella” notizia, con tutti gli inservienti – capitanati da Simona (Carmen Flores Sandoval) e Lope (Enrique Fortun) – che si impegneranno affinché tutto il cibo servito sia il migliore possibile.

Appena metterà piede nella tenuta, Josè Luis mostrerà però interesse per Padre Camilo e, guarda caso, chiederà alla figlia di presentarglielo. Dopo qualche attimo, il duca asserirà dunque di avere un problema “di fede” da risolvere e ne approfitterà per stare da solo con il prelato. Non sarà quindi difficile riunire tutti i tasselli del puzzle per capire che è stato proprio José Luis a mandare Camilo nella tenuta…

La Promessa, news: Camilo in combutta con José Luis

Eh sì: nel corso del dialogo, Padre Camilo farà presente a José Luis che dal suo punto di vista Jimena è benvoluta a La Promessa, ragione per la quale gli dirà che Manuel si prende cura lei come un fidanzato devoto e intenzionato a renderla felice nel più breve tempo possibile. Proprio per questo, il Duca de los Infantes non opporrà resistenza quando, nel corso della cena, Manuel si inginocchierà di fronte a Jimena e, con un anello in mano, chiederà ufficialmente la sua mano.

Una richiesta che avverrà sotto gli occhi della gelosissima Jana, con Padre Camilo che sembrerà avere portato a termine il suo compito: spiare i De Luján per capire se Jimena potesse sposare Manuel. Vi anticipiamo però che il sacerdote riserverà ancora parecchie sorprese…