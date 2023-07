La Promessa anticipazioni: il barone Juan ricatta Pia

In che modo la governante Pia Adarre (Maria Castro) cercherà di salvare l’ingenua domestica Teresa Villamil (Andrea Del Rio) dalle grinfie del barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez)? Per avere la risposta a questa domanda, bisognerà osservare con attenzione tutto quello che accadrà nelle prossime puntate italiane de La Promessa, anche se la storyline che si verrà a creare rischierà di mettere in pericolo la stessa Pia. Vediamo insieme perché…

La Promessa, news: Juan si avvicina a Teresa

Come abbiamo avuto modo di anticipare, Juan concentrerà le sue attenzioni su Teresa nel momento in cui, in un impeto di collera, Pia gli farà presente che è soltanto un uomo viscido che violenta le donne. Dato che la governante non vorrà più saperne di cedere ai suoi abusi, il padre della dark lady Cruz (Eva Martin) si avvicinerà gradualmente a Teresa, che in quegli stessi giorni starà soffrendo per l’ex fidanzato Mauro Moreno (Antonio Velazquez) e la sua tresca altalenante con la marchesina Leonor de Lujan (Alicia Bercan).

Juan comincerà pian piano a manipolare Teresa, riempiendola di attenzioni e di regali, e conquistandosi la sua fiducia non appena la figlia Eugenia (Alicia Moruno) arriverà a La Promessa dopo essere stata dimessa dal sanatorio che l’aveva in cura…

La Promessa, trame: Juan offre a Teresa il posto di governante della sua tenuta

Visto che la figlia avrà bisogno di assistenza notte e giorno, sia a causa dei suoi problemi mentali e sia perché è costretta a muoversi attraverso una sedia a rotelle, Juan proporrà con successo a Cruz che sia Teresa ad occuparsi di Eugenia quando la “prima incaricata” Maria Fernandez (Sara Molina) dovrà riposarsi. Così facendo, Juan avrà modo di continuare a tessere la sua tela di avvicinamento a Teresa, che sfocerà in una proposta di lavoro.

Eh sì: comportandosi in maniera del tutto impeccabile, Juan proporrà a Teresa di diventare la nuova governante della sua tenuta, chiedendole quindi di lasciare La Promessa. Un eventuale incarico che non piacerà a Mauro, ma soprattutto a Pia poiché capirà subito che il barone non esiterà a violentare Teresa quando metterà piede nella sua tenuta.

La Promessa, spoiler: il barone ricatta Pia

Occhio dunque ad un’iniziativa di Pia che le si ritorcerà decisamente contro: dato che sarà pienamente cosciente del piano che starà cercando di mettere in atto, la Adarre affronterà Juan e gli farà presente che non gli permetterà per nessun motivo al mondo di mettere le sue “sporche mani” addosso a Teresa. Minaccia che il barone rispedirà subito alla mittente, dando il via ad un vero e proprio ricatto.

Possiamo infatti anticiparvi che Juan farà presente a Pia che lascerà stare Teresa soltanto se smetterà di negarsi a lui, concedendogli altri momenti di “passione” insieme. Un ultimatum che, neanche a dirlo, Pia non sarà disposta ad accettare e che farà da preludio ad una situazione sempre più pericolosa… Seguici su Instagram.