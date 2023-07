La Promessa anticipazioni: Manuel chiede a Jimena di sposarlo!

Il matrimonio “combinato” tra Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e la cognata Jimena de los Infantes (Paula Losada) alla fine andrà in scena oppure no? Tutto sembrerà protendere per il sì nelle prossime puntate italiane de La Promessa, a causa di una decisione avventata che prenderà il marchesino…

La Promessa, news: Manuel e Jana, un amore impossibile?

Come le puntate andate già in onda su Canale 5 hanno mostrato, Manuel ha rifiutato categoricamente l’idea di sposare la vedova del fratello Tomas (Jordi Coll) per ottenere la sua dote dai duchi de Los Infantes. Proprio per questo, visto che non vorrà proprio saperne di sposare una donna che non ama, Manuel continuerà ad avvicinarsi alla domestica Jana Exposito (Ana Garces), che in una determinata occasione arriverà a baciare appassionatamente sulle labbra.

Tuttavia, Jana avrà ben chiaro in mente che il mondo di Manuel è inconciliabile con il suo, ragione per la quale smorzerà ogni suo entusiasmo e gli consiglierà di fare ciò che Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) vogliono da lui, ossia sposare Jimena per salvare La Promessa dal tracollo imminente. Per questo, seppur a malincuore, Manuel accetterà di coltivare con Jana soltanto un rapporto di amicizia, ma prima le proporrà qualcosa…

La Promessa, trame: Jimena vede Manuel e Jana insieme e…

Eh sì: per sancire il fatto che sono amici, Manuel chiederà a Jana di fare un ultimo volo in aeroplano insieme. I due protagonisti della telenovela passeranno quindi tutto il pomeriggio insieme, al termine del quale il De Luján cercherà di convincere la Exposito a dare una possibilità al loro amore. Tale discorso verrà però ascoltato in parte da Jimena, che si sarà avvicinata nell’hangar proprio per parlare con Manuel.

Sconvolta, perché non vorrà essere tradita con una domestica proprio come ha fatto il defunto marito Tomas, Jimena scapperà a gambe levate e annuncerà a Manuel che intende lasciare quanto prima La Promessa. Il giovane farà però presente alla “cognata” che ha frainteso il contenuto della sua conversazione con Jana e la inviterà a trattenersi fino a cena, anticipandole che quello che farà sarà in grado di farle cambiare completamente idea su ciò che ha visto…

Se già lo state pensando, vi anticipiamo che Manuel prenderà la parola nel momento del brindisi finale e, inginocchiandosi, chiederà a Jimena di diventare sua moglie, asserendo che finalmente ha cominciato a vederla come una donna, dimenticandosi del fatto che è la vedova del fratello Tomas. Un discorso dove il De Luján ringrazierà Jimena perché si sarà recata a più riprese nell’hangar per aiutarlo nella ristrutturazione del suo aeroplano, colpendolo positivamente per quel bel gesto.

Jimena risponderà ovviamente di sì alla richiesta di nozze di Manuel, ma sarà abbastanza chiaro ai telespettatori che il marchesino le ha chiesto la mano soltanto perché Jana ha rifiutato categoricamente di dare una possibilità a ciò che c'era tra di loro. Insomma, la proposta nuziale non avrà nulla di romantico e Jimena, a cui Manuel darà pure un bacio sulle labbra, sarà semplicemente un ripiego dovuto alle convenzioni sociali a cui l'erede de La Promessa deve sottostare. Resta quindi da capire come proseguirà il triangolo principale della soap…