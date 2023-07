La Promessa anticipazioni: Mauro spezza il cuore di Leonor

Nessun amore tra classi sociali differenti è destinato ad andare a buon fine a La Promessa. Non a caso, nelle prossime puntate italiane della soap iberica, il cameriere Mauro Moreno (Antonio Velazquez) troverà un modo alquanto crudele per convincere la “marchesina” Leonor de Lujan (Alicia Bercan) a porre fine alla loro relazione. Per riuscire, il tutto richiederà l’intervento dell’ex fidanzata Teresa Villamil (Andrea del Rio).

La Promessa, spoiler: Mauro lascia Leonor

La vicenda inizierà a snodarsi nel momento in cui il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) farà presente a Mauro di averlo visto intento a baciare Leonor. A quel punto, il cameriere comincerà a capire che il suo amore per la “marchesina” è del tutto impossibile e cercherà invano di farla desistere dall’intento di fuggire con lui per rifarsi una vita, dove certamente dovrà rinunciare a tutte le ricchezze alle quali è abituata fin dalla nascita.

Anche se Mauro arriverà a svegliarla in piena notte per farle fare un giro dei locali della servitù e mostrarle con quali ristrettezze devono vivere coloro che fanno parte della classe operaia, Leonor continuerà a mostrare il suo amore per il “sottoposto” anche quando gli farà presente che Romulo è al corrente della loro tresca. Questo costringerà quindi Mauro a porre fine alla relazione, dopo un’ultima notte d’amore passata al fianco di Leonor.

La Promessa, trame: Mauro chiede aiuto a Teresa

Occhio quindi a come proseguirà la storia: dato che Leonor non perderà occasione per provocarlo e cercare di riportarlo tra le sue braccia, ad un certo punto Mauro si troverà costretto a chiedere aiuto all’ex fidanzata Teresa per allontanare definitivamente la ragazza da sé. In pratica, l’uomo domanderà a Teresa di dire (mentendo) a Leonor che è andato a letto con entrambe per diverse settimane.

Una menzogna in piena regola che, seppur controvoglia, Teresa sceglierà di raccontare a Leonor e che proseguirà in una maniera ancora più dura. Non a caso, diversi giorni dopo, la Villamil dirà alla De Luján che lei e Mauro sono addirittura sposati (anche se hanno scelto di non rivelarlo a nessuno). Insomma, i due ex si metteranno di impegno per spezzare il cuore della marchesina e non mancheranno altri colpi di scena…

La Promessa, spoiler: Leonor scrive alla cugina Martina e…

Eh sì: dato che non saprà come uscire dalla difficile situazione e non se la sentirà di raccontare come sono andate le cose né al fratello Manuel (Arturo Sancho) e né a Curro (Xavi Lock), Leonor scriverà una lettera alla cugina Martina (Amparo Pinero), nipote del padre Alonso (Manuel Regueiro), per chiederle consiglio su come comportarsi.

Nell’attesa di ricevere risposte, Leonor avrà inoltre modo di interagire con Padre Camilo (Chico Garcia), al quale racconterà nel “segreto” della confessione di avere intrapreso a sua insaputa una relazione con un uomo sposato. Una scena che si tingerà presto di giallo, dato che il sacerdote cercherà ad ogni costo di estorcere alla giovane il nome del suo amante… ma a quale scopo? Non mancheremo di riparlarne in uno dei nostri prossimi post… Seguici su Instagram.