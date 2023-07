La Promessa anticipazioni: Romulo crede di avere già visto Jana!

Brutto quarto d’ora in arrivo per Jana Exposito (Ana Garces) nelle prossime puntate italiane de La Promessa: a causa di un gesto involontario, che ripeterà spesso nel corso delle giornate, il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) crederà infatti di averla già vista in passato e gliene chiederà conto, facendola preoccupare tantissimo…

La Promessa, news: Jana e il piano su Eugenia

Come sapete, Jana è arrivata a La Promessa per scoprire chi ha ucciso la madre Dolores (Anai Gonzalez) e soprattutto chi aveva interesse nel rapire Marcos, il fratellino appena nato. Appurato che il parente che tanto cerca è Curro (Xavi Lock), al quale non confesserà la verità per via del suo brutto carattere, Jana concentrerà tutte le sue attenzioni su Eugenia (Alicia Moruno), la sorella malata e costretta su una sedie a rotelle di Cruz (Eva Martin).

Certa del fatto che la donna saprà darle le giuste risposte su quello che è successo a Dolores e a Marcos, Jana darà dunque il via ad un piano con la complicità di Maria (Sara Molina) e penserà di ridurre gli ansiolitici somministrati ad Eugenia per fare in modo che torni a parlare e possa confessarle tutto quanto. Un proposito che si scontrerà presto con un grosso imprevisto…

La Promessa, spoiler: il gesto involontario di Jana

Possiamo infatti anticiparvi che, durante le tante ore di lavoro, Romulo resterà particolarmente colpito dal modo in cui Jana si toccherà più volte i capelli con una mano. Fin dal primo momento, tale gesto gli ricorderà infatti qualcosa già vissuto in passato, a cui però non saprà dare una spiegazione plausibile.

Non a caso, Romulo inizierà a domandarsi se abbia già visto Jana da qualche parte e, dato che il dubbio diventerà sempre più grande, penserà bene di affrontarla per capire se si stia sbagliando oppure no.

Ovviamente, appena le verrà posta tale domanda, Jana si spaventerà tantissimo, perché avrà paura che la copertura stia per saltare, e negherà di avere mai messo piede alla promessa pure quando Romulo le farà l’elenco di alcuni eventi passati svolti nella tenuta dove avrebbe potuto fare la domestica protempore.

Di fronte al no di Jana, Romulo continuerà ad andare avanti per la sua strada e le dirà che presto riuscirà a collegare tutti i tasselli. Ma il maggiordomo avrà davvero il ricordo di Jana, magari legato a quando era solo una bambina, o il gesto dei capelli gli ricorderà la defunta Dolores? Lo scopriremo in futuro… Seguici su Instagram.