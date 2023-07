La Promessa anticipazioni: Salvador costretto a partire al fronte!

Da qualche giorno, i telespettatori de La Promessa stanno familiarizzando con il volto del giovane Salvador Romea (Mario Garcia). Subentrato al posto di Lope (Enrique Fortun) nel ruolo di cameriere della tenuta, il ragazzo farà fin da subito centro nel cuore della domestica Maria Fernandez (Sara Molina), ma almeno per ora la sua permanenza nella dimora dei De Luján non è destinata a durare a lungo…

La Promessa, news: scoppia l’amore tra Salvador e Maria

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, l’amicizia speciale che si verrà a creare tra Salvador e Maria sfocerà presto in una relazione amorosa vera e propria. Data la reciproca attrazione che sentiranno, i due dipendenti de La Promessa faranno fatica a stare lontani l’uno dall’altra, cosa che costringerà ad un certo punto il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) a richiamarli perché i marchesi sono contrari a qualsiasi tipo di smanceria pubblica dei loro sottoposti.

In ogni caso, bisognerà fare attenzione ad un passaggio chiave della storyline, che si verrà a creare dopo che Maria avrà accompagnato Salvador in paese per andare da un medico (lo stesso che avrà consegnato al Romea un certificato attestante il fatto che non può prendere servizio militare nella guerra africana del Rif).

La Promessa, trame: il certificato medico di Salvador è falso!

In ogni caso, possiamo dirvelo sin da ora, tale certificato sarà un falso. Salvador l’avrà infatti ottenuto anche con la complicità di Lope, disposto a tutto pur di impedirgli di partire al fronte, dove certamente rischierebbe la vita. Ad ignorare completamente la situazione sarà invece Maria, certa del fatto che la sua storia d’amore con il bel Romea non attraverserà nessun tipo di ostacolo perché si amano alla follia e niente potrà mai separarli.

Ciò sarà però l’inizio di un vero e proprio incubo. Ad un certo punto, alcuni uomini della guardia civile si presenteranno a La Promessa per chiedere lumi proprio su Salvador, ma Lope riuscirà inizialmente a mandarli via. Questo ovviamente non basterà e alla fine Salvador verrà arrestato con l’accusa di alto tradimento per essere sfuggito, con un certificato falso, all’arruolamento!

La Promessa, spoiler: Salvador costretto a partire al fronte!

Come si risolverà dunque la difficilissima situazione? Alla fine, Salvador sarà costretto ad arrendersi e dovrà svolgere il servizio militare proprio al Rif, con grosso dispiacere di Maria, che dovrà dire addio al suo amato. In questa maniera, almeno per un po’ di tempo, i telespettatori dovranno salutare il personaggio di Salvador, ma sentiranno parlare di lui ancora a lungo…

La sua uscita di scena, infatti, non è da considerarsi definitiva e regalerà altri imprevedibili colpi di scena, soprattutto quando, ormai convinta di averlo perso, Maria comincerà a provare dei sentimenti per qualcun altro…