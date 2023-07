My Home My Destiny anticipazioni: Benal aspetta un figlio da Mehdi ma…

Noi ve l’avevamo detto: state attenti a Benal (İncinur Sevimli) perché riserverà tantissime sorprese, non del tutto positive. È ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny, dato che l’infermiera scoprirà di essere incinta ed il padre sarà Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), il neo sposo di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir).

My Home My Destiny, trame: Benal costretta a rinunciare a Mehdi

In primis, è bene segnalare che sarà Mehdi ad interrompere la relazione con Benal. Infatti Mehdi deciderà di convolare a nozze con Zeynep per rispettare il desiderio della madre Zeliha (Nurşim Demir) e, dato che non avrà mai provato per Benal dei forti sentimenti, le farà sapere che è necessario che interrompano qualsiasi tipo di rapporto.

Parole che Benal accetterà con dolore, soprattutto quando Mehdi andrà fino in fondo con il suo proposito e sposerà Zeynep. Tuttavia, nonostante la pronuncia del sì, Mehdi non se la passerà tanto bene con Zeynep e tutto sembrerà precipitare quando scoprirà che Faruk (Engin Hepileri) intratteneva una relazione con la moglie. Consapevolezza che farà arrabbiare l’uomo poiché si era convinto del fatto che Faruk fosse il “fratellastro” di Zeynep, a causa di una grossa bugia raccontatagli da Sakine (Zuhal Gencer).

My Home My Destiny spoiler: Benal è incinta!

Partendo da questi presupposti, la situazione rischierà di peggiorare: nel giro di poco tempo, Benal inizierà infatti ad avvertire delle forti nausee ed avrà fin da subito il sospetto di essere in attesa di un figlio da Mehdi. Tuttavia, prima di spargere la notizia, Benal vorrà essere certa della sua ipotesi e si recherà in farmacia per comprare diversi test di gravidanza.

Quello stesso pomeriggio, l’infermiera utilizzerà così il primo test, che darà immediatamente esito positivo. Una notizia che Benal accoglierà col sorriso, perché vorrà “usare” il bimbo che ha in grembo per cercare di riportare Mehdi tra le sue braccia. Non è detto però che il suo piano vada effettivamente in porto…

My Home My Destiny, trame: Mehdi e Zeynep divorzieranno davvero?

Già sapete che ad un certo punto Mehdi e Zeynep getteranno la spugna e vorranno annullare il loro recente matrimonio attraverso un divorzio lampo. Subito dopo la firma dei documenti, Mehdi verrà però arrestato e condotto in commissariato con l’accusa di aver accolto e dato lavoro in officina ai minorenni Kibrit (Helin Kandemir) e Ali (Emir Talha), non permettendo loro di studiare.

Una volta chiarita la sua posizione, anche grazie all’intervento di Zeynep, Mehdi potrà tornare in libertà, così come Ali. Lo stesso non si potrà dire, invece, di Kibrit poiché sarà ancora minorenne e verrà destinata ad una casa famiglia. Una decisione, da parte del giudice, che manderà in crisi la giovane, la quale si sentirà abbandonata da Mehdi, l’unica figura paterna che ha conosciuto nella sua vita.

Tale evento drammatico finirà per riavvicinare la coppia di protagonisti della telenovela dato che, in accordo con Mehdi, Zeynep finirà per prendere una decisione per il bene di Kibrit. La stessa che, giocoforza, farà saltare i piani di Benal… Seguici su Instagram.