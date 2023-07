My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi e Zeynep non divorziano più, ecco perché

Svolta “clamorosa” in arrivo nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny. Dopo aver preso la decisione di divorziare, i protagonisti Zeynep Göksu (Demet Özdemir) e Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) ritorneranno infatti sui loro passi per un motivo ben preciso. Non tutti saranno però favorevoli alla loro scelta…

My Home My Destiny, news: Mehdi viene arrestato

La storyline prenderà il via nel momento in cui Mehdi verrà arrestato con l’accusa di aver fatto lavorare i minorenni Kibrit (Helin Kandemir) e Ali (Emir Talha), non permettendo loro di studiare. Anche grazie all’intervento di Zeynep, che vorrà aiutarlo nonostante il loro imminente divorzio, Mehdi riuscirà a chiarire la sua posizione e a uscire dal carcere in tempi brevi, così come si affievolirà anche la situazione di Ali, che – ormai diventato maggiorenne – potrà ritornare in libertà per continuare a stare al fianco del meccanico.

Diversa sarà invece la situazione della giovane Kibrit, che – in quanto diciassettenne – rischierà di dover soggiornare in una casa famiglia fino al compimento della maggiore età. Circostanza che non piacerà a Mehdi ma nemmeno a Zeynep, visto che cercherà fin dal primo minuto una soluzione per impedire che la ragazza venga strappata all’affetto del Karaca, che ha sempre considerato come un padre.

My Home My Destiny, trame: Zeynep e Mehdi non divorziano più, ecco perché

Quando comprenderà che Kibrit ha bisogno di una vera famiglia per non essere trasferita in un rifugio per giovani “orfani”, Zeynep si dirà dunque disposta ad accantonare l’idea di divorziare da Mehdi per farsi carico delle esigenze della giovane e prenderla in affido. Un’intenzione che stupirà Mehdi, il quale tenterà di tirarsi indietro fino a quando lei gli prometterà che ci sarà sempre per Kibrit e non l’abbandonerà (nemmeno quando sarà ormai diventata maggiorenne).

Partendo da questi presupposti, Mehdi e Zeynep avvieranno quindi le pratiche per diventare ufficialmente i tutori legali di Kibrit, trovando il benestare di Zeliha (Nurşim Demir) e di Sakine (Zuhal Gencer), felici per il mancato divorzio dei loro rispettivi figli. Lo stesso non si potrà dire, invece, di Nermin (Senan Kara) e Ekrem (Nail Kırmızıgül), i quali cercheranno invano di far desistere la figlia adottiva Zeynep dall’idea di diventare la “madre” di Kibrit.

My Home My Destiny, news: Mehdi e Zeynep otterranno davvero la custodia di Kibrit?

Tuttavia, i telespettatori dovranno porsi una domanda ben specifica: alla fine, nonostante i contrasti, Mehdi e Zeynep riusciranno davvero ad ottenere la custodia legale di Kibrit? In realtà, tutto apparirà in salita quando, durante una visita dell’assistente sociale, Bayram (Kazım Sinan Demirer) rientrerà a casa completamente ubriaco. Sconvolta, l’assistente sociale dirà a Mehdi e Zeynep che quanto successo verrà inserito nel suo rapporto, dando loro modo di pensare che alla fine l’istanza di affidamento verrà rigettata.

Tale situazione troverà dei nuovi sviluppi quando Mehdi avrà la certezza del fatto che è stato Ekrem a denunciarlo alle autorità per il presunto "sfruttamento" di Ali e Kibrit. Circostanza che lo spingerà ad andare dall'uomo per affrontarlo. E, ve lo diciamo sin da ora, questo farà da preludio ad una scoperta shock di Mehdi sul conto di Ekrem…