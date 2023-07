Tempesta d’amore: André scopre che sarà ricco! E Bettina… | Anticipazioni italiane

Un evento davvero inaspettato sta per sconvolgere la vita di André Konopka (Joachim Lätsch)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef del Fürstenhof farà infatti una scoperta che cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André e Bettina diventano una coppia

Da ormai qualche settimana nella vita di André è entrata una donna che ha fin da subito portato scompiglio: Bettina Schönefeld (Natalie Hünig). Presentatasi come grande fan dello chef, la donna è riuscita a far innamorare quest’ultimo, tanto da diventarne ufficialmente la compagna. Peccato solo che le sue intenzioni non siano limpide…

Come già intuito da Rosalie (Natalie Alison), i sentimenti della nuova arrivata per Konopka non sono infatti per nulla disinteressati. E ben presto inizieremo ad intuirne il motivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André diventa un ereditiere

Tutto inizierà quando André riceverà una comunicazione inaspettata: è stato citato nel testamento di un certo Eduard Winter, un suo grande ammiratore da poco scomparso. Una sorpresa che si trasformerà in pura gioia quando lo chef scoprirà che il suo benefattore era decisamente abbiente!

Al settimo cielo per quell’inaspettato colpo di fortuna, Konopka si preparerà dunque a diventare ricco e condividerà la notizia con i suoi cari… a partire da Bettina! Ciò che lo chef ignora, però, è che lei era già al corrente di tutto ancora prima che André stesso.

La Schönefeld ha dunque avvicinato o chef con l'unico obiettivo di mettere le mani sull'eredità da lui ricevuta?